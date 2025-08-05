Новий електрифікований кросовер Mazda із запасом ходу 1300 км надійшов у виробництво (фото)

Стартувало виробництво нової Mazda EZ-60. Електрифікований аналог Mazda CX-5 запропонують у модифікаціях із запасом ходу до 1300 км.

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Нова Mazda EZ-60 виробляється на спільному підприємстві з Changan у Китаї і там уже надійшло 38 000 замовлень на модель. У Європі кросовер дебютує як Mazda CX-6e. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Кросовер випускають у Китаї Фото: CarNewsChina

Перед стартом виробництва зібрали пробну партію з 800 Mazda EZ-60. Автомобілі пройшли 1,8 млн км на тестах.

Кросовер Mazda EZ-60 сягає 4,85 м завдовжки при колісній базі 2,9 м. Він вирізняється рубаним дизайном із довгим капотом та високою віконною лінією.

Запас ходу Mazda EZ-60 сягає 1300 км Фото: Mazda

У салоні немає звичного щитка приладів, зате встановлено великий 26,5-дюймовий дисплей. Об’єм багажника становить 350-2036 л, також є 126-літровий передній відсік.

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Нова Mazda EZ-60 надійшла у виробництво в модифікації з 258-сильним електромотором та 1,5-літровим бензиновим генератором потужністю 98 к. с. Батарея ємністю 31,7 кВт∙год дозволяє подолати 160 км в електричному режимі. Загальний запас ходу на бензині та електротязі становить 1300 км.

На передній панелі встановлено великий екран Фото: Mazda

Пізніше на ринок вийде "чистий" електромобіль Mazda EZ-60 такої ж потужності, але з батареєю на 80 кВт∙год. Він зможе проїхати 600 км без підзарядки.

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