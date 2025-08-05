Новый электрифицированный кроссовер Mazda с запасом хода 1300 км поступил в производство (фото)

Стартовало производство новой Mazda EZ-60. Электрифицированный аналог Mazda CX-5 предложат в модификациях с запасом хода до 1300 км.

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Новая Mazda EZ-60 производится на совместном предприятии с Changan в Китае и там уже поступило 38 000 заказов на модель. В Европе кроссовер дебютирует как Mazda CX-6e. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Кроссовер выпускают в Китае Фото: CarNewsChina

Перед стартом производства собрали пробную партию из 800 Mazda EZ-60. Автомобили прошли 1,8 млн км на тестах.

Кроссовер Mazda EZ-60 достигает 4,85 м в длину при колесной базе 2,9 м. Он отличается рубленым дизайном с длинным капотом и высокой оконной линией.

Запас хода Mazda EZ-60 достигает 1300 км Фото: Mazda

В салоне нет привычного щитка приборов, зато установлен большой 26,5-дюймовый дисплей. Объем багажника составляет 350-2036 л, также есть 126-литровый передний отсек.

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Новая Mazda EZ-60 поступила в производство в модификации с 258-сильным электромотором и 1,5-литровым бензиновым генератором мощностью 98 л. с. Батарея емкостью 31,7 кВт∙ч позволяет преодолеть 160 км в электрическом режиме. Общий запас хода на бензине и электротяге составляет 1300 км.

На передней панели установлен большой экран Фото: Mazda

Позже на рынок выйдет "чистый" электромобиль Mazda EZ-60 такой же мощности, но с батареей на 80 кВт∙ч. Он сможет проехать 600 км без подзарядки.

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