На межі провалу: перший електричний "Гелендваген" не виправдав очікувань (фото)

Новий Mercedes G580 EQ не надто вдало стартував на ринку. Електричний «Гелендваген» не хочуть купувати.

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Про це повідомляє німецьке видання Handelsblatt.

Із січня по квітень 2025 року продано лише 1450 електрокарів Mercedes G580 with EQ Technology тоді, як бензинових і дизельних "Гелендвагенів" реалізували майже у сім разів більше – 9700.

У 2025 році продали 1450 Mercedes G580 EQ Фото: Mercedes-Benz

Цікаво, що в Китаї, де купують найбільше електромобілів, за цей період придбали лише 58 Mercedes G580 EQ. Джерела Handelsblatt в Mercedes-Benz зазначають, що електричний "Гелендваген" — нішева модель.

"Машина стоїть як тягар у дилерів – це повний провал", — зазначив анонімний представник німецького концерну.

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Серед причин низького попиту на Mercedes G580 EQ називають невеликий запас ходу електрокара (485 км) та доволі високу ціну – від $160 000, залежно від ринку.

Невеликі продажі позашляховика змушують Mercedes-Benz переглянути концепцію його молодшого брата, який наразі в розробці. Скоріше за все, маленький "Гелендваген" таки отримає не лише електричні, але й гібридні модифікації.

Нагадаємо, що електромобіль "Гелендваген" оснащений чотиримоторною установкою на 587 к. с. та 1164 Н∙м, а також батареєю ємністю 116 кВт∙год.

Новий Mercedes G580 EQ здатен розігнатися до 100 км/год за 4,7 с, а його максимальна швидкість обмежена на 180 км/год. Авто зберігає гарні позашляхові якості, а також здатен розвернутися на місці.

Між іншим, нещодавно новітній електромобіль "Гелендваген" з'явився в Києві.

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