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На грани провала: первый электрический "Гелендваген" не оправдал ожиданий (фото)

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Фото: Mercedes-Benz | Спрос на электромобиль Mercedes G580 EQ оказался невысоким на электромобиль Mercedes G580 EQ

Новый Mercedes G580 EQ не слишком удачно стартовал на рынке. Электрический "Гелендваген" не хотят покупать.

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Об этом сообщает немецкое издание Handelsblatt.

С января по апрель 2025 года продано всего 1450 электрокаров Mercedes G580 with EQ Technology тогда, как бензиновых и дизельных "Гелендвагенов" реализовали почти в семь раз больше — 9700.

Mercedes G580 EQ, электрический гелендваген, новый Mercedes G580, электромобиль Гелендваген Fullscreen
В 2025 году продали 1450 Mercedes G580 EQ
Фото: Mercedes-Benz

Интересно, что в Китае, где покупают больше всего электромобилей, за этот период приобрели всего 58 Mercedes G580 EQ. Источники Handelsblatt в Mercedes-Benz отмечают, что электрический "Гелендваген" — нишевая модель.

"Машина стоит как бремя у дилеров — это полный провал", — отметил анонимный представитель немецкого концерна.

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Среди причин низкого спроса на Mercedes G580 EQ называют небольшой запас хода электрокара (485 км) и довольно высокую цену — от $160 000, в зависимости от рынка.

Небольшие продажи внедорожника заставляют Mercedes-Benz пересмотреть концепцию его младшего брата, который сейчас в разработке. Скорее всего, маленький "Гелендваген" таки получит не только электрические, но и гибридные модификации.

Напомним, что электромобиль "Гелендваген" оснащен четырехмоторной установкой на 587 л.с. и 1164 Н∙м, а также батареей емкостью 116 кВт∙ч.

Новый Mercedes G580 EQ способен разогнаться до 100 км/ч за 4,7 с, а его максимальная скорость ограничена на 180 км/ч. Авто сохраняет хорошие внедорожные качества, а также способен развернуться на месте.

Между прочим, недавно новейший электромобиль "Гелендваген" появился в Киеве.

Также Фокус рассказывал, что первый электрокар Mazda сняли с производства.