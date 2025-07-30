Із чужим "лицем": яким був найперший "Гелендваген" від AMG (фото)
Мало хто знає, що версії від AMG з’явилися в лінійці «Гелендвагена» ще на початку 80-х. Вони вирізнялися дуже нестандартним дизайном і дорогим інтер’єром.
Перший Mercedes G-Class AMG 1984 року нещодавно пройшов реставрацію та став частиною експозиції знаменитого автомузею Петерсена в Лос-Анджелесі. Про це повідомляє сайт Classic Driver.
Позашляховик створили спеціально для чехословацького тенісиста Івана Лендла. Під час турніру в Штутгарті у 1984 році його запросили на екскурсію на завод Mercedes-Benz.
Спортсмен зізнався, що йому припав до душі Mercedes G-Class, але не сподобався дизайн передньої частини. Іван Лендл спитав, чи не можна купити "Гелендваген" із "лицем" від Mercedes S-Class W116.
Створити таке авто погодилися спеціалісти AMG. Вони не лише змінили передню частину позашляховика, але й розробили для нього особливе забарвлення та встановили литі диски.
Салон Mercedes G-Class AMG обшили дорогою шкірою. Також з’явилися спортивні крісла Recaro з електроприводом.
А от двигун "Гелендвагена" залишився стандартним. Іван Лендл обрав Mercedes 300GD із 3,0-літровим п’ятициліндровим турбодизелем потужністю всього 88 к. с. Це найповільніший Mercedes-AMG, який розвиває 127 км/год.
Між іншим, на аукціон виставили раритетний Mercedes W126 AMG, за який планують отримати 850 000 доларів.
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