С чужим "лицом": каким был самый первый "Гелендваген" от AMG (фото)
Мало кто знает, что версии от AMG появились в линейке "Гелендвагена" еще в начале 80-х. Они отличались очень нестандартным дизайном и дорогим интерьером.
Первый Mercedes G-Class AMG 1984 года недавно прошел реставрацию и стал частью экспозиции знаменитого автомузея Петерсена в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает сайт Classic Driver.
Внедорожник создали специально для чехословацкого теннисиста Ивана Лендла. Во время турнира в Штутгарте в 1984 году его пригласили на экскурсию на завод Mercedes-Benz.
Спортсмен признался, что ему пришелся по душе Mercedes G-Class, но не понравился дизайн передней части. Иван Лендл спросил, нельзя ли купить "Гелендваген" с "лицом" от Mercedes S-Class W116.
Создать такое авто согласились специалисты AMG. Они не только изменили переднюю часть внедорожника, но и разработали для него особую окраску и установили литые диски.
Салон Mercedes G-Class AMG обшили дорогой кожей. Также появились спортивные кресла Recaro с электроприводом.
А вот двигатель "Гелендвагена" остался стандартным. Иван Лендл выбрал Mercedes 300GD с 3,0-литровым пятицилиндровым турбодизелем мощностью всего 88 л. с. Это самый медленный Mercedes-AMG, который развивает 127 км/ч.
Между прочим, на аукцион выставили раритетный Mercedes W126 AMG, за который планируют получить 850 000 долларов.
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