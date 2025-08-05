Выпущен 600-тысячный "Гелендваген": чем особенный внедорожник (фото)

С конвейера сошел 600-тысячный Mercedes G-Class. Знаковым стал новейший электрический "Гелендваген" G580 EQ.

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Тираж Mercedes G-Class превысил 600 000 единиц. "Юбилейный" внедорожник выпустили на предприятии Magna Steyr в австрийском городе Грац, ведь именно там производилась модель с момента ее дебюта. Об этом сообщается на официальном сайте Mercedes-Benz.

600-тысячным стал новый электромобиль Mercedes G580 with EQ Technology в строгом черном цвете. Он оснащен 587-сильной установкой, имеет запас хода в 485 км и способен делать "танковый разворот" на месте.

Mercedes G-Class выпускается с 1979 года Фото: Mercedes-Benz

Примечательно, что спрос на электрический "Гелендваген" пока не слишком высок. В частности, с января по апрель 2025 года продали всего 1450 Mercedes G580 EQ — в несколько раз меньше, чем бензиновых и дизельных внедорожников.

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Легендарный внедорожник Mercedes G-Class выпускается с 1979 года, причем за это время увидели свет всего два поколения модели. В последнее время объемы производства Mercedes G-Class существенно выросли. Так, 500-тысячный "Гелендваген" выпустили всего два года назад.

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