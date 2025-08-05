Волк в овечьей шкуре: в Киеве заметили мощный Mercedes Brabus (фото)

В Киеве сфотографировали Mercedes-Benz S-Class в исполнении от Brabus. Представительский седан оснащен мощной 550-сильной восьмеркой.

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Этот Brabus B40-550 (именно так назвали версию модели) базируется на Mercedes S580 W223. Специалисты Brabus доработали двигатель дорогого седана. Фотографии автомобиля опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s.s.s_u.a в Instagram.

Тюнинг Mercedes S-Class от Brabus увеличил мощность 4,0-литрового V8 твин-турбо с 503 до 550 л. с., а максимальный крутящий момент — с 700 до 750 Н∙м.

Мощность двигателя увеличили до 550 сил Фото: Topcars UA

Mercedes Brabus B40-550 способен разогнаться до 100 км/ч за 4,2 с. Максимальная скорость седана ограничена на отметке 250 км/ч.

Примечательно, что внешне вариант от Brabus почти ничем не отличается от стандартного Mercedes S580 W223 — это своеобразный волк в овечьей шкуре. Его выдают разве что логотип Brabus на надписи и крышке багажника.

Разгон до 100 км/ч занимает 4,2 с Фото: Topcars UA

Дело в том, что Brabus предлагает несколько различных пакетов тюнинга. Так что можно отдельно доработать двигатель Mercedes S-Class и отдельно заказать внешние аксессуары вроде обвеса, более агрессивной решетки радиатора и литых дисков.

Между прочим, недавно в Одессе сфотографировали редкий 500-сильный Mercedes 2000-х с тюнингом.

Также Фокус писал о 1000-сильном суперкаре Mercedes Brabus Mercedes.