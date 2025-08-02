Люкс из 2000-х: в Украине заметили редкий 500-сильный Mercedes с тюнингом (фото)

В Одессе сфотографировали купе Mercedes CL600 2001 года. Авто с мощным 500-сильным V12 в свое время было одной из самых дорогих моделей немецкой марки.

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Mercedes-Benz CL в кузове C215 сейчас стал редкостью на украинских дорогах, а его топовый вариант CL600 — настоящий раритет, ведь изготовлено всего 8603 таких авто. Фото купе опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s.s_u.a в Instagram.

Mercedes CL C215 выпускался с 1998 по 2006 год. Большое пятиметровое купе на базе Mercedes S-Class W220 стало одной из моделей в новом фирменном стиле — с плавными линиями кузова и четырьмя круглыми фарами.

Купе оснащено 500-сильным V12 Фото: Topcars UA

Конкретно это купе Mercedes CL600 отличается тюнингом. Авто получило обвес, полированные колесные диски и измененную крышку багажника. Салон обшит кожей и замшей, также видны дополнительные динамики акустической системы.

Mercedes CL600 C215 оснащен 5,5-литровым V12 твин-турбо, который развивает 500 л.с. и 800 Н∙м. Разгон до 100 км/ч занимает 4,8 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.

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Кроме того, автомобиль оснащен активной гидропневматической подвеской Active Body Control. Цена Mercedes CL600 составляла 130 000 долларов.

Между прочим, недавно в Одессе заметили заряженный 840-сильный Mercedes на "бляхах".

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