Люкс із 2000-х: в Україні помітили рідкісний 500-сильний Mercedes із тюнінгом (фото)

В Одесі сфотографували купе Mercedes CL600 2001 року. Авто з потужним 500-сильним V12 у свій час було однією з найдорожчих моделей німецької марки.

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Mercedes-Benz CL у кузові C215 зараз став рідкістю на українських дорогах, а його топовий варіант CL600 – справжній раритет, адже виготовлено лише 8603 таких авто. Фото купе опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Mercedes CL C215 випускали з 1998 по 2006 рік. Велике п’ятиметрове купе на базі Mercedes S-Class W220 стало однією з моделей у новому фірмовому стилі – з плавними лініями кузова та чотирма круглими фарами.

Купе оснащене 500-сильним V12 Фото: Topcars UA

Конкретно це купе Mercedes CL600 вирізняється тюнінгом. Авто отримало обвіс, поліровані колісні диски та змінену кришку багажника. Салон обшитий шкірою і замшею, також видно додаткові динаміки акустичної системи.

Mercedes CL600 C215 оснащений 5,5-літровим V12 твін-турбо, який розвиває 500 к. с. та 800 Н∙м. Розгін до 100 км/год займає 4,8 с, а максимальна швидкість обмежена на позначці 250 км/год.

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Крім того, автомобіль оснащений активною гідропневматичної підвіски Active Body Control. Ціна Mercedes CL600 становила 130 000 доларів.

Між іншим, нещодавно в Одесі помітили заряджений 840-сильний Mercedes на "бляхах".

Також Фокус писав, що в Києві сфотографували рідкісний 900-сильний Porsche Brabus.