Вовк в овечій шкурі: у Києві помітили потужний Mercedes Brabus (фото)

У Києві сфотографували Mercedes-Benz S-Class у виконанні від Brabus. Представницький седан оснащений потужною 550-сильною вісімкою.

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Цей Brabus B40-550 (саме так назвали версію моделі) базується на Mercedes S580 W223. Спеціалісти Brabus доопрацювали двигун дорогого седана. Світлини автомобіля опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s.s_u.a в Instagram.

Тюнінг Mercedes S-Class від Brabus збільшив потужність 4,0-літрового V8 твін-турбо із 503 до 550 к. с., а максимальний крутний момент – із 700 до 750 Н∙м.

Потужність двигуна збільшили до 550 сил Фото: Topcars UA

Mercedes Brabus B40-550 здатен розігнатися до 100 км/год за 4,2 с. Максимальна швидкість седана обмежена на позначці 250 км/год.

Примітно, що зовні варіант від Brabus майже нічим не відрізняється від стандартного Mercedes S580 W223 – це своєрідний вовк у овечій шкурі. Його видають хіба логотип Brabus на написи та кришці багажника.

Розгін до 100 км/год займає 4,2 с Фото: Topcars UA

Річ у тім, що Brabus пропонує кілька різних пакетів тюнінгу. Отже можна окремо доопрацювати двигун Mercedes S-Class і окремо замовити зовнішні аксесуари на кшталт обвісу, агресивнішою решіткою радіатора та литих дисків.

Між іншим, нещодавно в Одесі сфотографували рідкісний 500-сильний Mercedes 2000-х із тюнінгом.

Також Фокус писав про 1000-сильний суперкар Mercedes Brabus.