Мир перевернулся: новые Mercedes начнут комплектовать двигателями BMW (фото)

Новые Mercedes-Benz могут получить силовые агрегаты от главного конкурента BMW. Извечные соперники вскоре станут партнерами.

Related video

Переговоры между двумя немецкими автогигантами уже идут и в случае их успеха объявление о начале сотрудничества сделают до конца нынешнего года. Об этом источники в Mercedes-Benz сообщили британскому изданию Autocar.

Представители Mercedes-Benz рассказали журналистам, что это "стратегический шаг, направленный на снижение затрат на разработку авто".

Инженеры Mercedes заинтересованы, в первую очередь, в четырехцилиндровых бензиновых турбодвигателях BMW, которые соответствуют будущим экологическим нормам Евро-7. В первую очередь, речь идет о 2,0-литровом турбомоторе BMW B48.

Важно

Их выпустили всего 507: в Киеве заметили скоростной заряженный BMW 90-х (фото)

Этот двигатель планируют использовать в плагин-гибридных установках и в качестве генератора, чтобы питать электромоторы. У Mercedes-Benz есть собственная 1,5-литровая турбочетверка М252, которую производят совместно с Geely, однако она больше подходит для "мягких" гибридов, а вот для плагин-гибридов она не приспособлена.

Двигатель BMW B48 собираются доработать и адаптировать к использованию в гибридных Mercedes. Его производство для нужд Mercedes-Benz могут организовать на предприятии Magna Steyr в австрийском городе Грац, где собирают "Гелендвагены".

Кстати, недавно стало известно, что BMW разрабатывает конкурента "Гелендвагена".

Также Фокус писал, что в Киеве появился заряженный 930-сильный гибрид Mercedes S-Class.