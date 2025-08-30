В Україні з'явився потужний сімейний електромобіль Audi за 3,5 мільйона (фото)

У Києві сфотографували новий Audi S6 Avant e-tron. Електричний універсал на 550 сил може подолати 675 км без підзарядки.

Електромобіль Audi A6 e-tron вийшов на український ринок в кузовах ліфтбек та універсал і разом зі стандартною моделлю продається спортивний варіант S6. Фото потужного сімейного універсала опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s._ua в Instagram.

Audi S6 e-tron стартує до сотні за 3,9 с Фото: Topcars UA

Як відомо, тепер існує одразу дві різні моделі Audi A6 – бензинова (або дизельна) та електрична. Електрокар Audi коштує від 3,2 мільйона гривень, а ціна Audi S6 Avant e-tron перевищує 3,5 мільйона гривень.

П’ятиметровий універсал Audi S6 e-tron вирізняється стрімким дизайном із тоненькими дворівневими фарами. У салоні на передній панелі встановили три екрани. Сімейне авто має просторий салон, а об’єм його багажника становить 502-1422 л.

У салоні встановлено три екрани на передній панелі Фото: Audi

Новий Audi S6 e-tron оснащений двомоторною повнопривідною установкою на 551 к. с. та 855 Нм. Розгін до 100 км/год займає 3,9 с, а максимальна швидкість обмежена на позначці 240 км/год. Також авто оснащене пневмопідвіскою.

Запас ходу електрокара сягає 675 км Фото: Topcars UA

Батарея ємністю 100 кВт∙год забезпечує запас ходу до 675 км. Швидка (потужністю 270 кВт) зарядка на 80% займає 21 хвилину.

