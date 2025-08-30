В Украине появился мощный семейный электромобиль Audi за 3,5 миллиона (фото)

В Киеве сфотографировали новый Audi S6 Avant e-tron. Электрический универсал на 550 сил может преодолеть 675 км без подзарядки.

Электромобиль Audi A6 e-tron вышел на украинский рынок в кузовах лифтбек и универсал и вместе со стандартной моделью продается спортивный вариант S6. Фото мощного семейного универсала опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s._ua в Instagram.

Audi S6 e-tron стартует до сотни за 3,9 с Фото: Topcars UA

Как известно, теперь существует сразу две разные модели Audi A6 — бензиновая (или дизельная) и электрическая. Электрокар Audi стоит от 3,2 миллиона гривен, а цена Audi S6 Avant e-tron превышает 3,5 миллиона гривен.

Пятиметровый универсал Audi S6 e-tron отличается стремительным дизайном с тоненькими двухуровневыми фарами. В салоне на передней панели установили три экрана. Семейное авто имеет просторный салон, а объем его багажника составляет 502-1422 л.

В салоне установлены три экрана на передней панели Фото: Audi

Новый Audi S6 e-tron оснащен двухмоторной полноприводной установкой на 551 л.с. и 855 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает 3,9 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 240 км/ч. Также авто оснащено пневмоподвеской.

Запас хода электрокара достигает 675 км Фото: Topcars UA

Батарея емкостью 100 кВт∙ч обеспечивает запас хода до 675 км. Быстрая (мощностью 270 кВт) зарядка на 80% занимает 21 минуту.

Между прочим, недавно вышел на рынок дешевый электрический универсал Audi за $32 800. Он не имеет эмблемы с четырьмя кольцами.

Также Фокус рассказывал, что в Украину привезли спортивный электрокроссовер Smart.