Большие перемены: новый Porsche Cayenne 2026 заметили на дорогах за год до премьеры (фото)

В Германии во время тестов заметили новый Porsche Cayenne четвертого поколения. Кроссовер кардинально изменится и станет электрокаром.

Электромобиль Porsche Cayenne презентуют в 2026 году, а пока он проходит испытания. Его фотографии опубликовал сайт Autoevolution.

На фото попал купе-кроссовер Porsche Cayenne Coupe. На тестовом авто очень мало камуфляжа, поэтому его дизайн можно разглядеть.

Дизайн кроссовера станет более стремительным Фото: autoevolution.com

Электрокар очень напоминает младший кроссовер Porsche Macan — он стал стремительнее на вид, а его крыша более изогнута. В похожем стиле выдержаны и фары Porsche Cayenne. Кроссовер получил выдвижное заднее антикрыло и активные заслонки воздухозаборников.

Ожидается, что салон Cayenne тоже будет напоминать интерьер Porsche Macan. В частности, электрокар получит новое поколение мультимедийной системы РСМ.

Топовая версия получит 1000-сильную установку Фото: autoevolution.com

Новый Porsche Cayenne 2026 получит полноприводные силовые установки мощностью до 1000 сил и в топовом исполнении будет стартовать до сотни за 3 с. Аккумуляторная батарея емкостью 108 кВт∙ч обеспечит запас хода примерно 600 км. 800-вольтная архитектура позволит быструю зарядку на 80% за 20 минут.

