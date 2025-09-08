Запас ходу 700 км і величезний екран: дебютував новий електрокросовер Mercedes GLC (фото)
Електрокросовер Mercedes-Benz EQC отримав наступника. Новий Mercedes GLC EQ сучасніший і потужніший, а його запас ходу перевищує 700 км.
Електромобіль Mercedes-Benz GLC with EQ Technology (саме така повна назва моделі) представили на автошоу IAA Mobility у Мюнхені. Його подробиці розкрили на офіційному сайті німецького автовиробника.
Нова модель не замінить бензиновий кросовер Mercedes GLC, а випускатиметься паралельно з ним. Продажі електрокара стартують на початку 2026 року, а його конкурентами будуть Audi Q6 e-tron, новий BMW iX3, Porsche Macan та Tesla Model Y.
Дизайн Mercedes GLC with EQ Technology
Новий Mercedes GLC EQ вирізняється елегантним обтічним дизайном із вигнутим дахом та висувними дверними ручками. У нього низький (0,26) аеродинамічний коефіцієнт.
Найоригінальніша зовнішня деталь — величезна хромована фальшрадіаторна решітка із діодним підсвічуванням. Продовгуваті фари та ліхтарі прикрасили візерунком у вигляді трипроменевих зірок Mercedes-Benz.
Розміри Mercedes GLC with EQ Technology:
- довжина — 4845 мм;
- ширина — 1913 мм;
- висота — 1644 мм;
- колісна база — 2972 мм.
Салон і комплектація Mercedes GLC EQ
Для інтер’єру електрокара доступні як натуральна шкіра, так повністю "веганське" оздоблення. Панорамний дах має змінне тонування та діодне підсвічування у вигляді емблем Mercedes-Benz.
Головна особливість салону – великий (99 см завдовжки) екран на всю ширину передньої панелі. Кросовер отримав потужну операційну систему MB.OS та штучний інтелект. Мультимедіа можна доповнити програмами на кшталт Teams, а також передплатою на відео від Disney+.
Електромобіль Mercedes GLC просторіший за бензинового тезку. Об’єм його багажника складає 570-1740 л, також є 128-літровий відсік спереду.
Для Mercedes GLC EQ пропонують навігацію з доповненою реальністю, камери кругового огляду з функцією "прозорого капот", інноваційну систему напівавтономного руху та паркувальний автопілот, який сам знаходить місце для стоянки авто.Важливо
Новий Mercedes GLC EQ, характеристики
Електрокросовер дебютував у варіанті Mercedes GLC400 4Matic із повнопривідною 490-сильною установкою та 2-ступінчастою КПП. Він може буксирувати 2,4-тонний причіп. Розгін до 100 км/год займає 4,3 с, а максимальна швидкість обмежена на 210 км/год.
Електромотори вирізняються низьким енергоспоживанням, тому із батареєю на 94 кВт∙год запас ходу становить 713 км. 800-вольтна архітектура дозволяє швидку зарядку потужністю 330 кВт: у такому режимі додати 300 км запасу ходу можна всього за 10 хвилин. Також є функція двонаправленої зарядки – можна живити від авто електроприлади або ж цілий будинок.
Електрокросовер Mercedes GLC EQ отримав керовані задні колеса та пневмопідвіску від седана S-Class. Крім того,для авто розроблена високоефективна система гальмівної рекуперації з режимом їзди з однією педаллю (авто сповільнюється, якщо відпустити газ).
