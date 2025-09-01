Їх існує всього 777: у Києві засвітився 600-сильний заряджений Mercedes 2000-х (фото)

У Києві сфотографували Mercedes-Benz CL 2004 року в рідкісному зарядженому виконанні від AMG. Люксове купе оснащене надпотужним V12 із турбонаддувом.

Related video

Цей Mercedes CL65 AMG є раритетом не лише в Україні, адже усього виготовили лише 777 таких купе. Світлини автомобіля опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Авто оснащене 612-сильним V12 твін-турбо Фото: Topcars UA

П’ятиметрове представницьке купе Mercedes CL C215 на базі S-Class W220 виробляли з 1998 по 2006 рік і воно стало однією з перших моделей в новому фірмовому стилі – з елегантними формами та чотирма круглими фарами.

У салоні встановлено спортивні сидіння Фото: Mercedes-Benz

Заряджений Mercedes CL65 AMG пізнається за скромним обвісом, невеликим заднім спойлером та 19-дюймовими дисками. Ззаду видно чотири вихлопні труби. У салоні встановили спортивні крісла.

Важливо

Ferrari, McLaren і Aston Martin: які екзотичні авто з'явилися в Україні у 2025 році (фото)

Головна особливість купе Mercedes CL65 AMG ховається під капотом – там встановлено 6,0-літровий V12 твін-турбо, який розвиває 612 к. с. та 1000 Н∙м.

Купе отримало 19-дюймові диски Фото: Topcars UA

Із 5-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає 4,4 с, а максимальна швидкість обмежена на позначці 250 км/год. Крім того, переналаштували активну гідропневматичну підвіску Active Body Control та встановили збільшені гальма.

Раніше Фокус розповідав, що в Україні з'явився лімітований спорткар BMW M3 E46, випущений серією із 10 авто.

Також ми писали про новітній 930-сильний Mercedes Brabus у Києві.