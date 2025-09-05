Альтернатива X3: дебютував конкурент Tesla Model Y від BMW із запасом ходу 800 км (фото)
У Мюнхені презентували новий електромобіль BMW iX3. Кросовер із запасом ходу до 805 км став першою моделлю у новому сімействі Neue Klasse.
Електромобіль BMW iX3 покажуть публіці на автошоу ІАА у Мюнхені, а в продаж він надійде на початку 2026 року за ціною приблизно від $60 000. Його подробиці розкрили на офіційному сайті німецького автовиробника.
Кросовер BMW iX3 — електрична альтернатива X3 та перша модель в лінійці Neue Klasse. Ці електрокари збудовані на інноваційній платформі. Новий BMW iX3 кине виклик Tesla Model Y, а також Audi Q6 e-tron та Mercedes GLC EQ.
Дизайн BMW iX3 2026
Новий BMW iX3 вирізняється стриманим та солідним дизайном із високим капотом, випуклими бамперами та висувними дверними ручками. Передня частина витримана у стилі BMW 70-х років, проте замість хрому використали діодне підсвічування. Кросовер має низький аеродинамічний коефіцієнт — 0,24.
Розміри BMW iX3 2026:
- довжина – 4783 мм;
- ширина – 1895 мм;
- висота – 1636 мм;
- колісна база – 2898 мм.
Салон BMW iX3 2026
У салоні встановили вузький панорамний дисплей на всю ширину передньої панелі, а також центральний 17,9-дюймовий тачскрін та проєкцію на лобове скло. Таким буде компонування інтер’єру сучасних BMW.
Електрокросовер просторіший за BMW X3 та має два багажники: задній об’ємом 520-1750 л та 58-літровий передній. Для моделі запропонують тризонний клімат-контроль, панорамний дах, акустику Harman Kardon із 13 динаміками та інноваційну систему напівавтономного руху.
Електромобіль BMW iX3, характеристики
Першим на ринок вийде повнопривідний електрокросовер BMW iX3 50 xDrive з двома моторами, які сумарно розвивають 469 к. с. та 645 Нм. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 4,9 с, а його максимальна швидкість обмежена на 210 км/год. Розробники стверджують, що зробили авто цікавим у керуванні.
Електрокар отримав інноваційну батарею ємністю 108,7 кВт∙год із циліндричними комірками. Запас ходу складає 805 км (за циклом WLTP).
800-вольтне електрообладнання дозволяє надшвидку (потужністю 400 кВт) зарядку: у такому режимі поповнити запас ходу на 370 км можна всього за 10 хвилин. Також є функція двонаправленої зарядки – авто здатне живити різноманітне електрообладнання чи навіть будинок.
До речі, на автосалоні ІАА дебютує і новий Volkswagen Polo, який стане електромобілем.
Також Фокус писав про потужний сімейний електромобіль Audi в Україні.