Альтернатива X3: дебютував конкурент Tesla Model Y від BMW із запасом ходу 800 км (фото)

У Мюнхені презентували новий електромобіль BMW iX3. Кросовер із запасом ходу до 805 км став першою моделлю у новому сімействі Neue Klasse.

Related video

Електромобіль BMW iX3 покажуть публіці на автошоу ІАА у Мюнхені, а в продаж він надійде на початку 2026 року за ціною приблизно від $60 000. Його подробиці розкрили на офіційному сайті німецького автовиробника.

У передній частині поєднали класичні риси та сучасне діодне підсвічування Фото: BMW

Кросовер BMW iX3 — електрична альтернатива X3 та перша модель в лінійці Neue Klasse. Ці електрокари збудовані на інноваційній платформі. Новий BMW iX3 кине виклик Tesla Model Y, а також Audi Q6 e-tron та Mercedes GLC EQ.

Дизайн BMW iX3 2026

Новий BMW iX3 вирізняється стриманим та солідним дизайном із високим капотом, випуклими бамперами та висувними дверними ручками. Передня частина витримана у стилі BMW 70-х років, проте замість хрому використали діодне підсвічування. Кросовер має низький аеродинамічний коефіцієнт — 0,24.

Запас ходу електрокара сягає 805 км Фото: BMW

Розміри BMW iX3 2026:

довжина – 4783 мм;

ширина – 1895 мм;

висота – 1636 мм;

колісна база – 2898 мм.

Важливо

Їх існує лише 10: в Україні з'явився дуже рідкісний спорткар BMW 2000-х (фото)

Салон BMW iX3 2026

У салоні встановили вузький панорамний дисплей на всю ширину передньої панелі, а також центральний 17,9-дюймовий тачскрін та проєкцію на лобове скло. Таким буде компонування інтер’єру сучасних BMW.

На всю ширину передньої панелі розтягнули тонкий екран Фото: BMW

Електрокросовер просторіший за BMW X3 та має два багажники: задній об’ємом 520-1750 л та 58-літровий передній. Для моделі запропонують тризонний клімат-контроль, панорамний дах, акустику Harman Kardon із 13 динаміками та інноваційну систему напівавтономного руху.

Об'єм багажника становить 520-1750 л Фото: BMW

Електромобіль BMW iX3, характеристики

Першим на ринок вийде повнопривідний електрокросовер BMW iX3 50 xDrive з двома моторами, які сумарно розвивають 469 к. с. та 645 Нм. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 4,9 с, а його максимальна швидкість обмежена на 210 км/год. Розробники стверджують, що зробили авто цікавим у керуванні.

Електрокар отримав інноваційну батарею ємністю 108,7 кВт∙год із циліндричними комірками. Запас ходу складає 805 км (за циклом WLTP).

BMW iX3 став першою моделлю лінійки Neue Klasse на новій платформі Фото: BMW

800-вольтне електрообладнання дозволяє надшвидку (потужністю 400 кВт) зарядку: у такому режимі поповнити запас ходу на 370 км можна всього за 10 хвилин. Також є функція двонаправленої зарядки – авто здатне живити різноманітне електрообладнання чи навіть будинок.

До речі, на автосалоні ІАА дебютує і новий Volkswagen Polo, який стане електромобілем.

Також Фокус писав про потужний сімейний електромобіль Audi в Україні.