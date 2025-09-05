Альтернатива X3: дебютировал конкурент Tesla Model Y от BMW с запасом хода 800 км (фото)

В Мюнхене презентовали новый электромобиль BMW iX3. Кроссовер с запасом хода до 805 км стал первой моделью в новом семействе Neue Klasse.

Электромобиль BMW iX3 покажут публике на автошоу IAA в Мюнхене, а в продажу он поступит в начале 2026 года по цене примерно от $60 000. Его подробности раскрыли на официальном сайте немецкого автопроизводителя.

В передней части соединили классические черты и современную диодную подсветку Фото: BMW

Кроссовер BMW iX3 — электрическая альтернатива X3 и первая модель в линейке Neue Klasse. Эти электрокары построены на инновационной платформе. Новый BMW iX3 бросит вызов Tesla Model Y, а также Audi Q6 e-tron и Mercedes GLC EQ.

Дизайн BMW iX3 2026

Новый BMW iX3 отличается сдержанным и солидным дизайном с высоким капотом, выпуклыми бамперами и выдвижными дверными ручками. Передняя часть выдержана в стиле BMW 70-х годов, однако вместо хрома использовали диодную подсветку. Кроссовер имеет низкий аэродинамический коэффициент — 0,24.

Запас хода электрокара достигает 805 км Фото: BMW

Размеры BMW iX3 2026 года:

длина — 4783 мм;

ширина — 1895 мм;

высота — 1636 мм;

колесная база — 2898 мм.

Важно

Салон BMW iX3 2026

В салоне установили узкий панорамный дисплей на всю ширину передней панели, а также центральный 17,9-дюймовый тачскрин и проекцию на лобовое стекло. Такой будет компоновка интерьера современных BMW.

На всю ширину передней панели растянули тонкий экран на всю ширину передней панели Фото: BMW

Электрокроссовер просторнее BMW X3 и имеет два багажника: задний объемом 520-1750 л и 58-литровый передний. Для модели предложат трехзонный климат-контроль, панорамную крышу, акустику Harman Kardon с 13 динамиками и инновационную систему полуавтономного движения.

Объем багажника составляет 520-1750 л Фото: BMW

Электромобиль BMW iX3, характеристики

Первым на рынок выйдет полноприводный электрокроссовер BMW iX3 50 xDrive с двумя моторами, суммарно развивающими 469 л. с. и 645 Нм. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 4,9 с, а его максимальная скорость ограничена на 210 км/ч. Разработчики утверждают, что сделали авто интересным в управлении.

Электрокар получил инновационную батарею емкостью 108,7 кВт∙ч с цилиндрическими ячейками. Запас хода составляет 805 км (по циклу WLTP).

BMW iX3 стал первой моделью линейки Neue Klasse на новой платформе Фото: BMW

800-вольтовое электрооборудование позволяет сверхбыструю (мощностью 400 кВт) зарядку: в таком режиме пополнить запас хода на 370 км можно всего за 10 минут. Также есть функция двунаправленной зарядки — авто способно питать разнообразное электрооборудование или даже дом.

