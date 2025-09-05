Альтернатива X3: дебютировал конкурент Tesla Model Y от BMW с запасом хода 800 км (фото)
В Мюнхене презентовали новый электромобиль BMW iX3. Кроссовер с запасом хода до 805 км стал первой моделью в новом семействе Neue Klasse.
Электромобиль BMW iX3 покажут публике на автошоу IAA в Мюнхене, а в продажу он поступит в начале 2026 года по цене примерно от $60 000. Его подробности раскрыли на официальном сайте немецкого автопроизводителя.
Кроссовер BMW iX3 — электрическая альтернатива X3 и первая модель в линейке Neue Klasse. Эти электрокары построены на инновационной платформе. Новый BMW iX3 бросит вызов Tesla Model Y, а также Audi Q6 e-tron и Mercedes GLC EQ.
Дизайн BMW iX3 2026
Новый BMW iX3 отличается сдержанным и солидным дизайном с высоким капотом, выпуклыми бамперами и выдвижными дверными ручками. Передняя часть выдержана в стиле BMW 70-х годов, однако вместо хрома использовали диодную подсветку. Кроссовер имеет низкий аэродинамический коэффициент — 0,24.
Размеры BMW iX3 2026 года:
- длина — 4783 мм;
- ширина — 1895 мм;
- высота — 1636 мм;
- колесная база — 2898 мм.
Салон BMW iX3 2026
В салоне установили узкий панорамный дисплей на всю ширину передней панели, а также центральный 17,9-дюймовый тачскрин и проекцию на лобовое стекло. Такой будет компоновка интерьера современных BMW.
Электрокроссовер просторнее BMW X3 и имеет два багажника: задний объемом 520-1750 л и 58-литровый передний. Для модели предложат трехзонный климат-контроль, панорамную крышу, акустику Harman Kardon с 13 динамиками и инновационную систему полуавтономного движения.
Электромобиль BMW iX3, характеристики
Первым на рынок выйдет полноприводный электрокроссовер BMW iX3 50 xDrive с двумя моторами, суммарно развивающими 469 л. с. и 645 Нм. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 4,9 с, а его максимальная скорость ограничена на 210 км/ч. Разработчики утверждают, что сделали авто интересным в управлении.
Электрокар получил инновационную батарею емкостью 108,7 кВт∙ч с цилиндрическими ячейками. Запас хода составляет 805 км (по циклу WLTP).
800-вольтовое электрооборудование позволяет сверхбыструю (мощностью 400 кВт) зарядку: в таком режиме пополнить запас хода на 370 км можно всего за 10 минут. Также есть функция двунаправленной зарядки — авто способно питать разнообразное электрооборудование или даже дом.
Кстати, на автосалоне IАА дебютирует и новый Volkswagen Polo, который станет электромобилем.
Также Фокус писал о мощном семейном электромобиле Audi в Украине.