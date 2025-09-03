Изменился до неузнаваемости: новый Volkswagen Polo рассекретили до премьеры (фото, видео)
Опубликованы официальные фото и видео с новым Volkswagen Polo. Следующее поколение модели претерпит кардинальные изменения и станет электрокаром.
Электромобиль Volkswagen ID.Polo (именно так назовут новую модель) представят на следующей неделе на автосалоне IAA в Мюнхене. Презентацию посвятят 50-летию VW Polo. Об этом сообщается на сайте немецкого автопроизводителя.
Электрический хэтчбек является серийным вариантом прошлогоднего концепта Volkswagen ID.2all. СЕО Volkswagen Томас Шефер объяснил, что название Polo решили сохранить, ведь оно хорошо известно и уже запечатлелось в памяти автолюбителей.
Новый Volkswagen ID.Polo сохраняет обтекаемый дизайн прототипа со скрытыми в стойках крыши ручками задних дверей и большим спойлером на крыше, однако его передняя часть иная — с узкими фарами и диодной подсветкой.
В основе Volkswagen ID.Polo будет лежать платформа MEB Entry. Электрический хэтчбек В-класса достигает 4,05 м в длину, 1,81 м в ширину и 1,53 м в высоту. Его запас хода составит примерно 450 км.
Стартовая цена Volkswagen ID.Polo составит примерно 25 000 евро. Вместе со стандартной моделью в Мюнхене презентуют и заряженный Volkswagen ID.Polo GTI с более выразительным дизайном и более мощным 226-сильным мотором.
Кстати, на автошоу ИАА представят и недорогой электрокроссовер Volkswagen ID.2 X.
Также Фокус рассказывал о преемнике Audi TT, который станет электромобилем.