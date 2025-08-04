Значительно дешевле Tesla Cybertruck: представлен первый электропикап Volkswagen (фото)

Линейку Volkswagen Transporter T7 пополнила новая грузовая версия DoKa. Это первый серийный электропикап в истории немецкой марки.

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Новый Volkswagen e-Transporter DoKa поступит в продажу на европейском рынке по цене от 52,2 тыс. евро, то есть существенно дешевле Tesla Cybertruck. Об этом сообщает сайт Electrek.

Электропикап достигает 5,6 м в длину Фото: Volkswagen

За основу взяли новый электромобиль Volkswagen Transporter T7 в удлиненном исполнении. Он достигает 5613 мм в длину при колесной базе 3500 мм, то есть он на 265 мм длиннее дизельного пикапа Volkswagen Amarok. Полная масса авто составляет 3225 кг.

Грузоподъемность пикапа составляет от 348 до 785 кг. Фото: Volkswagen

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Внешне новый Volkswagen e-Transporter DoKa ничем не отличается от дизельного аналога. Его предлагают лишь в четырехдверном шестиместном исполнении. Доступны модификации грузоподъемностью от 348 до 785 кг, также можно буксировать двухтонный прицеп.

Модель предлагают в четырехдверном шестиместном исполнении Фото: Volkswagen

Электрический пикап Volkswagen Transporter T7 будут выпускать в версиях мощностью 136, 218 и 286 сил. Все они оснащены батареей емкостью 64 кВт∙ч, а вот запас хода электрокара пока не разглашается. Зато известно, что автомобиль поддерживает быструю зарядку мощностью до 125 кВт.

Между прочим, новый Volkswagen Transporter T7 вышел на украинский рынок, но пока только в дизельной модификации.

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