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Авто

Значно дешевший за Tesla Cybertruck: представлено перший електропікап Volkswagen (фото)

Volkswagen e-Transporter
Volkswagen e-Transporter DoKa — електрична версія пікапа | Фото: Volkswagen

Лінійку Volkswagen Transporter T7 поповнила нова вантажна версія DoKa. Це перший серійний електропікап в історії німецької марки.

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Новий Volkswagen e-Transporter DoKa надійде в продаж на європейському ринку за ціною від 52,2 тис. євро, тобто є суттєво дешевшим за Tesla Cybertruck. Про це повідомляє сайт Electrek.

Пікап Volkswagen Transporter
Електропікап сягає 5,6 м завдовжки
Фото: Volkswagen

За основу взяли новий електромобіль Volkswagen Transporter T7 у подовженому виконанні. Він сягає 5613 мм завдовжки при колісній базі 3500 мм, тобто він на 265 мм довший за дизельний пікап Volkswagen Amarok. Повна маса авто становить 3225 кг.

Volkswagen e-Transporter DoKa
Вантажопідйомність пікапа складає від 348 до 785 кг
Фото: Volkswagen
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Зовні новий Volkswagen e-Transporter DoKa нічим не відрізняється від дизельного аналога. Його пропонують лише в чотиридверному шестимісному виконанні. Доступні модифікації вантажопідйомністю від 348 до 785 кг, також можна буксирувати двотонний причіп.

Volkswagen e-Transporter
Модель пропонують у чотиридверному шестимісному виконанні
Фото: Volkswagen

Електричний пікап Volkswagen Transporter T7 випускатимуть у версіях потужністю 136, 218 та 286 сил. Усі вони оснащені батареєю ємністю 64 кВт∙год, а от запас ходу електрокара поки не розголошують. Зате відомо, що автомобіль підтримує швидку зарядку потужністю до 125 кВт.

Між іншим, новий Volkswagen Transporter T7 вийшов на український ринок, але поки тільки в дизельній модифікації.

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