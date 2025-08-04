Значно дешевший за Tesla Cybertruck: представлено перший електропікап Volkswagen (фото)

Лінійку Volkswagen Transporter T7 поповнила нова вантажна версія DoKa. Це перший серійний електропікап в історії німецької марки.

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Новий Volkswagen e-Transporter DoKa надійде в продаж на європейському ринку за ціною від 52,2 тис. євро, тобто є суттєво дешевшим за Tesla Cybertruck. Про це повідомляє сайт Electrek.

Електропікап сягає 5,6 м завдовжки Фото: Volkswagen

За основу взяли новий електромобіль Volkswagen Transporter T7 у подовженому виконанні. Він сягає 5613 мм завдовжки при колісній базі 3500 мм, тобто він на 265 мм довший за дизельний пікап Volkswagen Amarok. Повна маса авто становить 3225 кг.

Вантажопідйомність пікапа складає від 348 до 785 кг Фото: Volkswagen

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Зовні новий Volkswagen e-Transporter DoKa нічим не відрізняється від дизельного аналога. Його пропонують лише в чотиридверному шестимісному виконанні. Доступні модифікації вантажопідйомністю від 348 до 785 кг, також можна буксирувати двотонний причіп.

Модель пропонують у чотиридверному шестимісному виконанні Фото: Volkswagen

Електричний пікап Volkswagen Transporter T7 випускатимуть у версіях потужністю 136, 218 та 286 сил. Усі вони оснащені батареєю ємністю 64 кВт∙год, а от запас ходу електрокара поки не розголошують. Зате відомо, що автомобіль підтримує швидку зарядку потужністю до 125 кВт.

Між іншим, новий Volkswagen Transporter T7 вийшов на український ринок, але поки тільки в дизельній модифікації.

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