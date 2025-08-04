Побратим VW ID.4: Volkswagen показав секретний електричний спорткар у стилі 70-х (фото)

Volkswagen свого часу планував відродити спортивну модель SP2 70-х у форматі електромобіля, проте яскраве купе в ретростилі так і не стало серійним.

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Тепер оприлюднено перші подробиці секретного проєкту. Зображення скасованого спорткара показали на офіційному сайті Volkswagen.

Новий Volkswagen SP2 розробляли у 2017 році. Над його зовнішністю працював дизайнер Тібор Юхас.

Дизайн Volkswagen SP2 витриманий у дусі оригінальної моделі Фото: Volkswagen

Судячи з рендерів, спорткар дуже схожий на класичне купе Volkswagen SP2 1972 року. У нього такий же силует зі зсунутим назад салоном, великим кутом нахилу заднього скла та розширеними колісними арками.

Як і знаменитий предок, новий Volkswagen SP2 мав бути задньомоторним, проте його планували оснастити не двигуном внутрішнього згоряння, а електромотором.

Авто планували будувати на електричній платформі МЕВ Фото: Volkswagen

Купе збиралися будувати на платформі MEB, яку, зокрема, використовують електромобілі Volkswagen ID.3 та ID.4. За замовчуванням ця архітектура є задньомоторною та задньопривідною, хоча, звісно, існують і повнопривідні версії електрокарів із двома моторами.

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Утім, новий Volkswagen SP2 так і не став серійним. Із неназваних причин проєкт скасували.

Volkswagen SP2 1972 року Фото: Volkswagen

Нагадаємо, що купе Volkswagen SP2 першого покоління виготовляли із 1972 по 1976 рік у Бразилії. Воно базувалося на задньомоторній платформі "Жука" та комплектувалося 1,7-літровою опозитною четвіркою потужністю 65 к. с. Спорткар розвивав 160 км/год.

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