Дешевий аналог VW Jetta: представлено стильний Volkswagen за $21 500 (фото)

Опубліковано офіційні фото Volkswagen Lamando 2025. Недорога модель пройшла модернізацію та отримала потужну заряджену версію на 220 сил.

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Volkswagen Lamando L (саме так назвали оновлену модель) презентують в серпні на автошоу в китайському Ченду. Про це повідомляє сайт Autohome.

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Саме в Китаї випускають Volkswagen Lamando. Там ліфтбек коштуватиме від 154 тис. юанів ($21 500). 4,8-метрове авто є доступнішою альтернативою VW Jetta з виразнішим дизайном у стилі моделі Arteon.

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Новий Volkswagen Lamando L пізнається за зміненими бамперами та решіткою радіатора. Крім того, оновили фари та ліхтарі. Нова спортивна версія VW Lamando L GTS вирізняється чорним декором та широкими вихлопними трубами.

220-сильний Volkswagen Lamando GTS Фото: Volkswagen

У салоні встановили нові екрани, причому центральний тачскрін збільшили до 12,9 дюйма в діагоналі. У мультимедійну систему вбудували ChatGPT, а список опцій поповнив паркувальний автопілот із дистанційним керуванням.

У салоні встановили нові екрани Фото: Volkswagen

Двигуни Volkswagen Lamando L повністю нові. Стандартна версія отримала 1,5-літрову турбочетвірку потужністю 160 к. с. Новий VW Lamando L GTS оснастили 2,0-літровим турбомотором на 220 к. с. Обидві модифікації оснащені 7-ступінчастим роботом DSG.

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