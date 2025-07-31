Дешевый аналог VW Jetta: представлен стильный Volkswagen за $21 500 (фото)

Опубликованы официальные фото Volkswagen Lamando 2025. Недорогая модель прошла модернизацию и получила мощную заряженную версию на 220 сил.

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Volkswagen Lamando L (именно так назвали обновленную модель) презентуют в августе на автошоу в китайском Чэнду. Об этом сообщает сайт Autohome.

Лифтбек получил новый базовый турбомотор на 160 сил Фото: Volkswagen

Именно в Китае выпускают Volkswagen Lamando. Там лифтбек будет стоить от 154 тыс. юаней ($21 500). 4,8-метровое авто является более доступной альтернативой VW Jetta с более выразительным дизайном в стиле модели Arteon.

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Новый Volkswagen Lamando L узнается по измененным бамперам и решетке радиатора. Кроме того, обновили фары и фонари. Новая спортивная версия VW Lamando L GTS отличается черным декором и широкими выхлопными трубами.

220-сильный Volkswagen Lamando GTS Фото: Volkswagen

В салоне установили новые экраны, причем центральный тачскрин увеличили до 12,9 дюйма в диагонали. В мультимедийную систему встроили ChatGPT, а список опций пополнил парковочный автопилот с дистанционным управлением.

В салоне установили новые экраны Фото: Volkswagen

Двигатели Volkswagen Lamando L полностью новые. Стандартная версия получила 1,5-литровую турбочетверку мощностью 160 л. с. Новый VW Lamando L GTS оснастили 2,0-литровым турбомотором на 220 л. с. Обе модификации оснащены 7-ступенчатым роботом DSG.

Между прочим, недавно на украинский рынок вышел новый Volkswagen Transporter T7.

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