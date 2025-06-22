Представлен "юбилейный" заряженный Volkswagen Golf мощностью более 300 сил (фото)

Презентован новый Volkswagen Golf GTI Edition 50. Это самая мощная и быстрая версия за всю историю заряженного хэтчбека.

Related video

Экстремальный Volkswagen Golf GTI разработали к 50-летнему юбилею спортивной модели. Его подробности раскрыли на официальном сайте немецкого автопроизводителя.

Авто посвятили 50-летию Volkswagen Golf GTI Volkswagen Golf GTI Фото: Volkswagen

Хэтчбек Volkswagen Golf GTI Edition 50 стал существенно мощнее. Отдачу его 2,0-литрового турбомотора увеличили до 325 л. с. и 420 Нм, то есть почти до уровня топового VW Golf R.

Важно

VW Tiguan на максималках: в Украине появился новый семейный кроссовер Volkswagen (фото)

С 7-ступенчатым роботом DSG разгон до 100 км/ч занимает 5,5 с, а максимальная скорость составляет 270 км/ч. Кроме того, новый Volkswagen Golf GTI Edition 50 получил электронный спортивный дифференциал и перенастроенную подвеску с адаптивными амортизаторами.

325-сильный хэтчбек способен развить 270 км/ч Фото: Volkswagen

За доплату предлагают пакет Performance Pack с выхлопом Akrapovic, жесткой спортивной подвеской, сниженным на 20 мм клиренсом, коваными колесами и особыми шинами Bridgestone Potenza Race. К тому же, такой Volkswagen Golf GTI на 30 кг легче.

В салоне установили спортивные кресла Фото: Volkswagen

Отличить новый Volkswagen Golf GTI Edition 50 можно по черной крыше и декору, а также 19-дюймовым дискам и иному спойлеру. В салоне установили спортивные кресла, обшитые клетчатой тканью. На педалях и порогах появились новые накладки.

Кстати, недавно показали доступный семейный седан Volkswagen за $20 000.

Также Фокус писал об электрическом заряженном хэтчбеке Peugeot на 280 сил.