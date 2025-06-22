Представлено "ювілейний" заряджений Volkswagen Golf потужністю понад 300 сил (фото)
Презентовано новий Volkswagen Golf GTI Edition 50. Це найпотужніша та найшвидша версія за всю історію зарядженого хетчбека.
Екстремальний Volkswagen Golf GTI розробили до 50-річного ювілею спортивної моделі. Його подробиці розкрили на офіційному сайті німецького автовиробника.
Хетчбек Volkswagen Golf GTI Edition 50 став суттєво потужнішим. Віддачу його 2,0-літрового турбомотора збільшили до 325 к. с. та 420 Нм, тобто майже до рівня топового VW Golf R.Важливо
Із 7-ступінчастим роботом DSG розгін до 100 км/год займає 5,5 с, а максимальна швидкість становить 270 км/год. Крім того, новий Volkswagen Golf GTI Edition 50 отримав електронний спортивний диференціал та переналаштовану підвіску з адаптивними амортизаторами.
За доплату пропонують пакет Performance Pack із вихлопом Akrapovic, жорсткою спортивною підвіскою, зниженим на 20 мм кліренсом, кованими колесами та особливими шинами Bridgestone Potenza Race. До того ж, такий Volkswagen Golf GTI на 30 кг легший.
Відрізнити новий Volkswagen Golf GTI Edition 50 можна за чорними дахом і декором, а також 19-дюймовими дисками та інакшим спойлером. У салоні встановили спортивні крісла, обшиті картатою тканиною. На педалях та порогах з’явилися нові накладки.
До речі, нещодавно показали доступний сімейний седан Volkswagen за $20 000.
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