Представлено "ювілейний" заряджений Volkswagen Golf потужністю понад 300 сил (фото)

Презентовано новий Volkswagen Golf GTI Edition 50. Це найпотужніша та найшвидша версія за всю історію зарядженого хетчбека.

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Авто присвятили 50-річчю Volkswagen Golf GTI Фото: Volkswagen

Хетчбек Volkswagen Golf GTI Edition 50 став суттєво потужнішим. Віддачу його 2,0-літрового турбомотора збільшили до 325 к. с. та 420 Нм, тобто майже до рівня топового VW Golf R.

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Із 7-ступінчастим роботом DSG розгін до 100 км/год займає 5,5 с, а максимальна швидкість становить 270 км/год. Крім того, новий Volkswagen Golf GTI Edition 50 отримав електронний спортивний диференціал та переналаштовану підвіску з адаптивними амортизаторами.

325-сильний хетчбек здатен розвинути 270 км/год Фото: Volkswagen

За доплату пропонують пакет Performance Pack із вихлопом Akrapovic, жорсткою спортивною підвіскою, зниженим на 20 мм кліренсом, кованими колесами та особливими шинами Bridgestone Potenza Race. До того ж, такий Volkswagen Golf GTI на 30 кг легший.

У салоні встановили спортивні крісла Фото: Volkswagen

Відрізнити новий Volkswagen Golf GTI Edition 50 можна за чорними дахом і декором, а також 19-дюймовими дисками та інакшим спойлером. У салоні встановили спортивні крісла, обшиті картатою тканиною. На педалях та порогах з’явилися нові накладки.

До речі, нещодавно показали доступний сімейний седан Volkswagen за $20 000.

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