333-сильна ракета: презентовано найшвидший і найдорожчий Volkswagen Golf (фото)

Новий Volkswagen Golf R змінився зовні та всередині, а також став потужнішим. 333-сильний хетчбек стартуеє до сотні за 4,6 с і розвиває 270 км/год.

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Представлено новий Volkswagen Golf R 2024. Заряджений хетчбек пройшов модернізацію услід за іншими VW Golf і надійде в продаж із липня за ціною від 53 795 євро. Його подробиці розкрили на офіційному сайті німецького автовиробника.

Потужністю двигуна зросла до 333 к. с. Фото: Volkswagen

Як і всі моделі сімейства, Volkswagen Golf R отримав нові бампери і оптику, а також підсвічування логотипа. Традиційно заряджений варіант має агресивніший вигляд, ніж стандартний VW Golf. Звісно ж, збережені обвіс, спойлер та 18-дюймові диски, а ззаду виглядають чотири вихлопні труби. Можна обрати не лише хетчбек, але й універсал.

Центральний тачскрін збільшили до 12,9 дюймів Фото: Volkswagen

У салоні встановлені спортивні крісла та оновлене кермо зі зміненими перемикачами. Також новий Volkswagen Golf R отримав збільшений 12,9-дюймовий тачскрін, а у віртуальній панелі приладів з’явився додатковий функціонал – можна подивитися, наприклад, бокове прискорення. У оздобленні використані сині акценти і вставки "під карбон", а педалі прикрашені металічними накладками.

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2,0-літровий турбомотор доопрацювали і тепер він видає 333 к. с. і 420 Нм. Розгін до 100 км/год займає 4,6 с, а максимальна швидкість може бути обмежена на позначці 250 або 270 км/год. Це найпотужніший та найшвидший Volkswagen Golf у історії.

Хетчбек отримав спортивні крісла Фото: Volkswagen

Звісно ж, заряджений хетчбек зберігає повний привід, його шасі доопрацьоване та встановлені збільшені гальма. У якості опції пропонують титановий вихлоп від Akrapovič.

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