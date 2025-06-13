Volkswagen показав недорогий аналог Jetta за $20 000 (фото)
Опубліковано офіційні фото Volkswagen Sagitar четвертого покоління. Бюджетний сімейний седан оснащений 160-сильним турбомотором.
Новий Volkswagen Sagitar презентують у найближчі місяці в Китаї, адже саме там на підприємстві FAW-VW випускають модель. Перші подробиці новинки розкрили на сайті Autohome.
Седан Volkswagen Sagitar — сімейна модель вартістю приблизно від 20 000 доларів. Він створений на базі VW Jetta, проте дещо більший за розмірами.
Габарити Volkswagen Sagitar 2025:
- довжина – 4812 мм;
- ширина – 1813 мм;
- висота – 1479 мм;
- колісна база – 2731 мм.
Дизайн Volkswagen Sagitar став виразнішим та більш обтічним. Седан зберіг знайомий силует, проте отримав висувні дверні ручки, а його фари та ліхтарі з’єднані діодними смугами.
Салон Volkswagen Sagitar розсекретили на шпигунських фото. Седан отримав збільшений цифровий щиток приладів і великий тачскрін. Важіль КПП перенесли на кермову колонку. Передні сидіння розділені високою дворівневою консоллю.
Новий Volkswagen Sagitar 2025 зберіг 1,5-літровий бензиновий турбомотор на 160 к. с. У парі з ним працює 7-ступінчастий робот DSG.
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