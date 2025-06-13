Volkswagen показав недорогий аналог Jetta за $20 000 (фото)

Опубліковано офіційні фото Volkswagen Sagitar четвертого покоління. Бюджетний сімейний седан оснащений 160-сильним турбомотором.

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Новий Volkswagen Sagitar презентують у найближчі місяці в Китаї, адже саме там на підприємстві FAW-VW випускають модель. Перші подробиці новинки розкрили на сайті Autohome.

Седан Volkswagen Sagitar — сімейна модель вартістю приблизно від 20 000 доларів. Він створений на базі VW Jetta, проте дещо більший за розмірами.

Седан оснащений 160-сильним турбомотором Фото: Volkswagen

Габарити Volkswagen Sagitar 2025:

довжина – 4812 мм;

ширина – 1813 мм;

висота – 1479 мм;

колісна база – 2731 мм.

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Дизайн Volkswagen Sagitar став виразнішим та більш обтічним. Седан зберіг знайомий силует, проте отримав висувні дверні ручки, а його фари та ліхтарі з’єднані діодними смугами.

У салоні встановили збільшені екрани Фото: autohome.com.cn

Салон Volkswagen Sagitar розсекретили на шпигунських фото. Седан отримав збільшений цифровий щиток приладів і великий тачскрін. Важіль КПП перенесли на кермову колонку. Передні сидіння розділені високою дворівневою консоллю.

Новий Volkswagen Sagitar 2025 зберіг 1,5-літровий бензиновий турбомотор на 160 к. с. У парі з ним працює 7-ступінчастий робот DSG.

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