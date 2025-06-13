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Авто

Volkswagen показав недорогий аналог Jetta за $20 000 (фото)

Volkswagen Sagitar, новий Volkswagen Sagitar, седан Volkswagen, VW Jetta
Фото: Volkswagen | Volkswagen Sagitar — недорогий сімейний седан

Опубліковано офіційні фото Volkswagen Sagitar четвертого покоління. Бюджетний сімейний седан оснащений 160-сильним турбомотором.

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Новий Volkswagen Sagitar презентують у найближчі місяці в Китаї, адже саме там на підприємстві FAW-VW випускають модель. Перші подробиці новинки розкрили на сайті Autohome.

Седан Volkswagen Sagitar — сімейна модель вартістю приблизно від 20 000 доларів. Він створений на базі VW Jetta, проте дещо більший за розмірами.

VW Sagitar, новий Volkswagen Sagitar, седан Volkswagen, VW Jetta Fullscreen
Седан оснащений 160-сильним турбомотором
Фото: Volkswagen

Габарити Volkswagen Sagitar 2025:

  • довжина – 4812 мм;
  • ширина – 1813 мм;
  • висота – 1479 мм;
  • колісна база – 2731 мм.
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Дизайн Volkswagen Sagitar став виразнішим та більш обтічним. Седан зберіг знайомий силует, проте отримав висувні дверні ручки, а його фари та ліхтарі з’єднані діодними смугами.

салон VW Sagitar, новий Volkswagen Sagitar, седан Volkswagen, VW Jetta Fullscreen
У салоні встановили збільшені екрани
Фото: autohome.com.cn

Салон Volkswagen Sagitar розсекретили на шпигунських фото. Седан отримав збільшений цифровий щиток приладів і великий тачскрін. Важіль КПП перенесли на кермову колонку. Передні сидіння розділені високою дворівневою консоллю.

Новий Volkswagen Sagitar 2025 зберіг 1,5-літровий бензиновий турбомотор на 160 к. с. У парі з ним працює 7-ступінчастий робот DSG.

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