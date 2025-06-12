Аналог VW Polo: електрокар Volkswagen за 25 000 євро вперше помітили на дорогах (фото)

У Німеччині сфотографували новий Volkswagen ID.2. Дешевий електромобіль вийде на ринок у 2026 році.

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Про це повідомляє сайт Carscoops.

Електрокар Volkswagen ID.2 проходить фінальні випробування. Презентація серійної моделі В-класу може відбутися до кінця нинішнього року.

Volkswagen ID.2 стане електричною альтернативою Polo Фото: carscoops.com

Новий Volkswagen ID.2 обклеїли камуфляжем спереду та ззаду і зробили схожим на VW Golf. Утім можна помітити, що хетчбек зберіг силует торішнього концепту Volkswagen ID.2all із короткими звисами, рельєфними боковинами та схованими ручками задніх дверей.

Міський хетчбек VW ID.2 стане електричною альтернативою Volkswagen Polo. Чотириметровий автомобіль вартуватиме приблизно від 25 000 євро.

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Для здешевлення електромобіль Volkswagen ID.2 збудують на новій модульній платформі MEB.Entry. Автомобіль матиме 226-сильний мотор та передній привід. Він отримає дешевшу літій-залізо-фосфатну (LFP) батарею, а його запас ходу складе приблизно 450 км.

Електрокар коштуватиме 25 000 євро Фото: carscoops.com

Крім того, стало відомо, що в лінійці буде спортивна версія Volkswagen ID.2 GTI з потужнішим мотором, обвісом та спойлером. Її потужність може перевищити 300 сил.

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