Аналог VW Polo: электрокар Volkswagen за 25 000 евро впервые заметили на дорогах (фото)

В Германии сфотографировали новый Volkswagen ID.2. Дешевый электромобиль выйдет на рынок в 2026 году.

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Об этом сообщает сайт Carscoops.

Электрокар Volkswagen ID.2 проходит финальные испытания. Презентация серийной модели В-класса может состояться до конца нынешнего года.

Volkswagen ID.2 станет электрической альтернативой Polo Фото: carscoops.com

Новый Volkswagen ID.2 оклеили камуфляжем спереди и сзади и сделали похожим на VW Golf. Впрочем, можно заметить, что хэтчбек сохранил силуэт прошлогоднего концепта Volkswagen ID.2all с короткими свесами, рельефными боковинами и скрытыми ручками задних дверей.

Городской хэтчбек VW ID.2 станет электрической альтернативой Volkswagen Polo. Четырехметровый автомобиль будет стоить примерно от 25 000 евро.

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Для удешевления электромобиль Volkswagen ID.2 построят на новой модульной платформе MEB.Entry. Автомобиль будет иметь 226-сильный мотор и передний привод. Он получит более дешевую литий-железо-фосфатную (LFP) батарею, а его запас хода составит примерно 450 км.

Электрокар будет стоить 25 000 евро Фото: carscoops.com

Кроме того, стало известно, что в линейке будет спортивная версия Volkswagen ID.2 GTI с более мощным мотором, обвесом и спойлером. Ее мощность может превысить 300 сил.

Между прочим, недавно во время тестов заметили новый Volkswagen T-Roc второго поколения.

Также Фокус рассказывал о новом Nissan Leaf, который стал кроссовером.