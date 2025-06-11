Новый Volkswagen Caravelle получит оригинальную версию для украинских дорог (фото)
Volkswagen T7 Caravelle получит нестандартный вариант повышенной проходимости. Модель будет доступна в дизельном, гибридном или электрическом исполнении.
Об этом сообщается на сайте компании Irmscher.
Именно это немецкое ателье выполнит тюнинг Volkswagen Caravelle и вскоре презентует авто. Минивэн решили подготовить к плохим дорогам и легкому бездорожью. Между прочим, лифтованные внедорожные варианты VW Caravelle предыдущих поколений делают самостоятельно украинские мастера.
Новый Volkswagen Caravelle T7 получил внедорожные шины на 18-дюймовых стальных дисках, защитный пластиковый обвес, толстые металлические дуги и подножки, а его клиренс увеличен.
На крыше установили багажник, спойлер и дополнительную диодную оптику, а сзади прикрепили запасное колесо. К тому же, для Volkswagen Caravelle T7 предложат яркую двухцветную окраску.
За доплату в Irmscher превратят минивэн Volkswagen Caravelle в автодом. В его багажнике установят двуспальный матрас и специальный бокс с миниатюрной кухней или даже портативным душем внутри.
Силовые агрегаты остались без изменений. Как известно, новый Volkswagen T7 Caravelle выпускают с 2,0-литровыми турбодизелями на 110, 150 и 170 л. с., в 223-сильном плагин-гибридном варианте и с электромоторами мощностью 115, 136, 218 и 286 сил. Есть версии с передним и полным приводом.
Между прочим, недавно в Киеве заметили редкий заряженный кроссовер Volkswagen на 300 сил.
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