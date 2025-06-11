Новий Volkswagen Caravelle отримає оригінальну версію для українських доріг (фото)

Volkswagen T7 Caravelle отримає нестандартний варіант підвищеної прохідності. Модель буде доступна в дизельному, гібридному або електричному виконанні.

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Про це повідомляється на сайті компанії Irmscher.

Саме це німецьке ательє виконає тюнінг Volkswagen Caravelle і невдовзі презентує авто. Мінівен вирішили підготувати до поганих доріг та легкого бездоріжжя. Між іншим, ліфтовані позашляхові варіанти VW Caravelle попередніх поколінь роблять самотужки українські майстри.

Мінівен отримав позашляхові шини та захисний обвіс Фото: Irmscher

Новий Volkswagen Caravelle T7 отримав позашляхові шини на 18-дюймових сталевих дисках, захисний пластиковий обвіс, товсті металеві дуги та підніжки, а його кліренс збільшено.

На даху встановили багажник, спойлер та додаткову діодну оптику, а ззаду прикріплено запасне колесо. До того ж, для Volkswagen Caravelle T7 запропонують яскраве двоколірне забарвлення.

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За доплату в Irmscher перетворять мінівен Volkswagen Caravelle на автодім. У його багажнику встановлять двоспальний матрац та спеціальний бокс із мініатюрною кухнею чи навіть портативним душем усередині.

Силові агрегати залишилися без змін. Як відомо, новий Volkswagen T7 Caravelle випускають із 2,0-літровими турбодизелями на 110, 150 і 170 к. с., в 223-сильному плагін-гібридному варіанті та з електромоторами потужністю 115, 136, 218 та 286 сил. Є версії з переднім та повним приводом.

Між іншим, нещодавно в Києві помітили рідкісний заряджений кросовер Volkswagen на 300 сил.

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