Volkswagen показал недорогой аналог Jetta за $20 000 (фото)

Опубликованы официальные фото Volkswagen Sagitar четвертого поколения. Бюджетный семейный седан оснащен 160-сильным турбомотором.

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Новый Volkswagen Sagitar презентуют в ближайшие месяцы в Китае, ведь именно там на предприятии FAW-VW выпускают модель. Первые подробности новинки раскрыли на сайте Autohome.

Седан Volkswagen Sagitar — семейная модель стоимостью примерно от 20 000 долларов. Он создан на базе VW Jetta, однако несколько больше по размерам.

Седан оснащен 160-сильным турбомотором Фото: Volkswagen

Габариты Volkswagen Sagitar 2025:

длина — 4812 мм;

ширина — 1813 мм;

высота — 1479 мм;

колесная база — 2731 мм.

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Дизайн Volkswagen Sagitar стал более выразительным и обтекаемым. Седан сохранил знакомый силуэт, однако получил выдвижные дверные ручки, а его фары и фонари соединены диодными полосами.

В салоне установили увеличенные экраны Фото: autohome.com.cn

Салон Volkswagen Sagitar рассекретили на шпионских фото. Седан получил увеличенный цифровой щиток приборов и большой тачскрин. Рычаг КПП перенесли на рулевую колонку. Передние сиденья разделены высокой двухуровневой консолью.

Новый Volkswagen Sagitar 2025 сохранил 1,5-литровый бензиновый турбомотор на 160 л. с. В паре с ним работает 7-ступенчатый робот DSG.

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