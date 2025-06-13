Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Volkswagen показал недорогой аналог Jetta за $20 000 (фото)

Volkswagen Sagitar, новый Volkswagen Sagitar, седан Volkswagen, седан Volkswagen, VW Jetta
Фото: Volkswagen | Volkswagen Sagitar — недорогой семейный седан

Опубликованы официальные фото Volkswagen Sagitar четвертого поколения. Бюджетный семейный седан оснащен 160-сильным турбомотором.

Related video

Новый Volkswagen Sagitar презентуют в ближайшие месяцы в Китае, ведь именно там на предприятии FAW-VW выпускают модель. Первые подробности новинки раскрыли на сайте Autohome.

Седан Volkswagen Sagitar — семейная модель стоимостью примерно от 20 000 долларов. Он создан на базе VW Jetta, однако несколько больше по размерам.

VW Sagitar, новый Volkswagen Sagitar, седан Volkswagen, седан Volkswagen, VW Jetta Fullscreen
Седан оснащен 160-сильным турбомотором
Фото: Volkswagen

Габариты Volkswagen Sagitar 2025:

  • длина — 4812 мм;
  • ширина — 1813 мм;
  • высота — 1479 мм;
  • колесная база — 2731 мм.
Важно
В Киеве заметили редкий заряженный кроссовер Volkswagen на 300 сил (фото)
В Киеве заметили редкий заряженный кроссовер Volkswagen на 300 сил (фото)

Дизайн Volkswagen Sagitar стал более выразительным и обтекаемым. Седан сохранил знакомый силуэт, однако получил выдвижные дверные ручки, а его фары и фонари соединены диодными полосами.

салон VW Sagitar, новый Volkswagen Sagitar, седан Volkswagen, седан Volkswagen, VW Jetta Fullscreen
В салоне установили увеличенные экраны
Фото: autohome.com.cn

Салон Volkswagen Sagitar рассекретили на шпионских фото. Седан получил увеличенный цифровой щиток приборов и большой тачскрин. Рычаг КПП перенесли на рулевую колонку. Передние сиденья разделены высокой двухуровневой консолью.

Новый Volkswagen Sagitar 2025 сохранил 1,5-литровый бензиновый турбомотор на 160 л. с. В паре с ним работает 7-ступенчатый робот DSG.

Ранее Фокус рассказывал о ярком внедорожном варианте нового Volkswagen Caravelle.

Также мы писали о дешевом электромобиле Volkswagen за 25 000 евро.