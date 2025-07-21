Ексклюзив для церемонії "Оскара": на продаж виставили найдорожчий Volkswagen Beetle (фото)
У США на аукціоні продають незвичний Volkswagen Beetle 1969 року. "Жук" перетворили на шикарний лімузин, який прославився в Голлівуді.
За лімузин Volkswagen Beetle планують отримати до 200 000 доларів, тобто він має всі шанси стати найдорожчим "Жуком" в історії. Історію авто розповіли на сайті аукціонного дому RM Sotheby’s.
Незвичний тюнінг Volkswagen Beetle виконало американське ательє Troutman-Barnes на замовлення дилера Volkswagen та Porsche з Каліфорнії Джона фон Ньюмана. "Жук" розрізали та додали метрову вставку з додатковою парою дверей.
Збільшені розміри дозволили встановити в салоні два додаткових крісла. Також з’явилися мінібар, електросклопідіймачі та акустика Phillips. В оздобленні використали червоне дерево, а від водія пасажирів відділяє висувна скляна перегородка з електроприводом.
Крім того, покращили шумоізоляцію. Оскільки лімузин Volkswagen Beetle став важчим на 180 кг, то його оснастили потужнішим 1,6-літровим двигуном.Важливо
Подовжений "Жук" оцінили в 35 000 доларів, що відповідає $311 000 за сучасним курсом. Для порівняння: ціна Volkswagen Beetle у базовій версії тоді складала 2063 долари, а суперкар Lamborghini Miura коштував $20 000.
За такі гроші ніхто не хотів купити VW Beetle, тому автомобілю влаштували рекламу. У 1970 році лімузин привіз на церемонію вручення премії "Оскар" знаменитого актора вестернів Джона Вейна.
Після цього авто викупив друг Джона Вейна, який володів "Жуком" до 1996 року. Лімузин Volkswagen Beetle неодноразово брав участь в автошоу та став героєм кількох публікацій в ЗМІ.
Між іншим, на цей же аукціон виставили і старий Mercedes W126 за 850 000 доларів.
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