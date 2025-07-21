Ексклюзив для церемонії "Оскара": на продаж виставили найдорожчий Volkswagen Beetle (фото)

У США на аукціоні продають незвичний Volkswagen Beetle 1969 року. "Жук" перетворили на шикарний лімузин, який прославився в Голлівуді.

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За лімузин Volkswagen Beetle планують отримати до 200 000 доларів, тобто він має всі шанси стати найдорожчим "Жуком" в історії. Історію авто розповіли на сайті аукціонного дому RM Sotheby’s.

"Жук" став довшим на метр та отримав додаткову пару дверей Фото: RM Sotheby's

Незвичний тюнінг Volkswagen Beetle виконало американське ательє Troutman-Barnes на замовлення дилера Volkswagen та Porsche з Каліфорнії Джона фон Ньюмана. "Жук" розрізали та додали метрову вставку з додатковою парою дверей.

Збільшені розміри дозволили встановити в салоні два додаткових крісла. Також з’явилися мінібар, електросклопідіймачі та акустика Phillips. В оздобленні використали червоне дерево, а від водія пасажирів відділяє висувна скляна перегородка з електроприводом.

Салон Volkswagen Beetle став семимісним Фото: RM Sotheby's

Крім того, покращили шумоізоляцію. Оскільки лімузин Volkswagen Beetle став важчим на 180 кг, то його оснастили потужнішим 1,6-літровим двигуном.

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Подовжений "Жук" оцінили в 35 000 доларів, що відповідає $311 000 за сучасним курсом. Для порівняння: ціна Volkswagen Beetle у базовій версії тоді складала 2063 долари, а суперкар Lamborghini Miura коштував $20 000.

Volkswagen Beetle обслуговував церемонію вручення премії "Оскар" Фото: RM Sotheby's

За такі гроші ніхто не хотів купити VW Beetle, тому автомобілю влаштували рекламу. У 1970 році лімузин привіз на церемонію вручення премії "Оскар" знаменитого актора вестернів Джона Вейна.

Volkswagen Beetle отримав потужніший 1,6-літровий двигун Фото: RM Sotheby's

Після цього авто викупив друг Джона Вейна, який володів "Жуком" до 1996 року. Лімузин Volkswagen Beetle неодноразово брав участь в автошоу та став героєм кількох публікацій в ЗМІ.

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