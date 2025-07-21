Эксклюзив для церемонии "Оскара": на продажу выставили самый дорогой Volkswagen Beetle (фото)
В США на аукционе продают необычный Volkswagen Beetle 1969 года. "Жук" превратили в шикарный лимузин, который прославился в Голливуде.
За лимузин Volkswagen Beetle планируют получить до 200 000 долларов, то есть он имеет все шансы стать самым дорогим "Жуком" в истории. Историю авто рассказали на сайте аукционного дома RM Sotheby's.
Необычный тюнинг Volkswagen Beetle выполнило американское ателье Troutman-Barnes по заказу дилера Volkswagen и Porsche из Калифорнии Джона фон Ньюмана. "Жук" разрезали и добавили метровую вставку с дополнительной парой дверей.
Увеличенные размеры позволили установить в салоне два дополнительных кресла. Также появились минибар, электростеклоподъемники и акустика Phillips. В отделке использовали красное дерево, а от водителя пассажиров отделяет выдвижная стеклянная перегородка с электроприводом.
Кроме того, улучшили шумоизоляцию. Поскольку лимузин Volkswagen Beetle стал тяжелее на 180 кг, то его оснастили более мощным 1,6-литровым двигателем.Важно
Удлиненный "Жук" оценили в 35 000 долларов, что соответствует $311 000 по современному курсу. Для сравнения: цена Volkswagen Beetle в базовой версии тогда составляла 2063 доллара, а суперкар Lamborghini Miura стоил $20 000.
За такие деньги никто не хотел купить VW Beetle, поэтому автомобилю устроили рекламу. В 1970 году лимузин привез на церемонию вручения премии "Оскар" знаменитого актера вестернов Джона Уэйна.
После этого авто выкупил друг Джона Уэйна, который владел "Жуком" до 1996 года. Лимузин Volkswagen Beetle неоднократно участвовал в автошоу и стал героем нескольких публикаций в СМИ.
Между прочим, на этот же аукцион выставили и старый Mercedes W126 за 850 000 долларов.
Также Фокус писал, что с молотка ушло раритетное ретроавто Чарли Шина.