Эксклюзив для церемонии "Оскара": на продажу выставили самый дорогой Volkswagen Beetle (фото)

В США на аукционе продают необычный Volkswagen Beetle 1969 года. "Жук" превратили в шикарный лимузин, который прославился в Голливуде.

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За лимузин Volkswagen Beetle планируют получить до 200 000 долларов, то есть он имеет все шансы стать самым дорогим "Жуком" в истории. Историю авто рассказали на сайте аукционного дома RM Sotheby's.

"Жук" стал длиннее на метр и получил дополнительную пару дверей Фото: RM Sotheby's

Необычный тюнинг Volkswagen Beetle выполнило американское ателье Troutman-Barnes по заказу дилера Volkswagen и Porsche из Калифорнии Джона фон Ньюмана. "Жук" разрезали и добавили метровую вставку с дополнительной парой дверей.

Увеличенные размеры позволили установить в салоне два дополнительных кресла. Также появились минибар, электростеклоподъемники и акустика Phillips. В отделке использовали красное дерево, а от водителя пассажиров отделяет выдвижная стеклянная перегородка с электроприводом.

Салон Volkswagen Beetle стал семиместным Фото: RM Sotheby's

Кроме того, улучшили шумоизоляцию. Поскольку лимузин Volkswagen Beetle стал тяжелее на 180 кг, то его оснастили более мощным 1,6-литровым двигателем.

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Удлиненный "Жук" оценили в 35 000 долларов, что соответствует $311 000 по современному курсу. Для сравнения: цена Volkswagen Beetle в базовой версии тогда составляла 2063 доллара, а суперкар Lamborghini Miura стоил $20 000.

Volkswagen Beetle обслуживал церемонию вручения премии "Оскар" Фото: RM Sotheby's

За такие деньги никто не хотел купить VW Beetle, поэтому автомобилю устроили рекламу. В 1970 году лимузин привез на церемонию вручения премии "Оскар" знаменитого актера вестернов Джона Уэйна.

Volkswagen Beetle получил более мощный 1,6-литровый двигатель Фото: RM Sotheby's

После этого авто выкупил друг Джона Уэйна, который владел "Жуком" до 1996 года. Лимузин Volkswagen Beetle неоднократно участвовал в автошоу и стал героем нескольких публикаций в СМИ.

Между прочим, на этот же аукцион выставили и старый Mercedes W126 за 850 000 долларов.

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