Дешевле VW ID.4: доступный электрокроссовер Volkswagen показали до презентации (фото)

Опубликованы первые изображения нового Volkswagen ID.2 X. Новая модель станет самым дешевым электрокроссовером немецкой марки.

Предсерийный электромобиль Volkswagen ID.2 X презентуют 7 сентября на автошоу IAA в Мюнхене. Его продажи стартуют в 2027 году по цене менее 30 000 евро. Рендеры Volkswagen ID.2 X появились на странице немецкого автопроизводителя в Instagram.

Новый электрокроссовер длиной 4,1 м будет младшим братом Volkswagen ID.4 и близким родственником Skoda Epiq. Именно у последнего позаимствуют платформу МЕВ+ и силовые установки. Две модели будут выпускать на одном предприятии в испанском городе Памплона.

Судя по рендерам, новый Volkswagen ID.2 X имеет высокий капот, расширенные колесные арки и массивные бамперы. У него тоненькие фары, а фонари соединены светодиодной полосой.

Ожидается, что электромобиль Volkswagen ID.2 X предложат в переднеприводном исполнении со 170-сильной установкой. На выбор предложат аккумуляторные батареи емкостью 38 и 56 кВт∙ч, а запас хода составит примерно 400-450 км. Авто будет поддерживать быструю зарядку мощностью 125 кВт.

