Самый дорогой Volkswagen снимут с производства: известна причина

Volkswagen Touareg может покинуть рынок в ближайшее время. Новое поколение премиального кроссовера на данный момент не планируется.

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Кроссовер Volkswagen Touareg могут снять с производства уже в 2026 году. Об этом сообщает британское издание Autocar, ссылаясь на свои источники в концерне Volkswagen.

Volkswagen Touareg выпускается с 2002 года Фото: Volkswagen

Такое решение мотивируют сменой приоритетов Volkswagen и отказом от дорогих премиальных моделей. Частично заменой VW Touareg будет новый Volkswagen Tayron, который не намного меньше, однако дешевле, просторнее и доступен в семиместном исполнении.

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Как известно, с 2017 года кроссовер Volkswagen Touareg не продается в Северной Америке, где его уже заменила более крупная семейная модель Atlas.

Как известно, первый кроссовер Volkswagen Touareg презентовали в 2002 году, как и его собрата Porsche Cayenne. Вместе с седаном VW Phaeton он обозначил приход немецкого бренда в премиальный сегмент. В разные годы в линейке Volkswagen Touareg были версии с двигателями V8, V10 и даже W12.

Нынешнее, третье, поколение Volkswagen Touareg выпускается с 2018 года и на данный момент доступно в бензиновых, дизельных и гибридных модификациях мощностью до 462 л. с. Сейчас это самый дорогой Volkswagen.

Между прочим, недавно на рынок вышел самый большой кроссовер Volkswagen, который удивил низкой ценой.

Также Фокус рассказывал о новом Volkswagen T-Roc второго поколения.