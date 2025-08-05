Новый Volkswagen T-Roc 2026 рассекретили до презентации (фото)

В интернет попали фото Volkswagen T-Roc второго поколения. Кроссовер станет выразительнее на вид и современнее, а также впервые получит гибридные версии.

Related video

Новый Volkswagen T-Roc презентуют до конца августа, а публике впервые покажут в сентябре на автошоу IAA в Мюнхене. Продажи модели стартуют в 2026 году. Об этом сообщает сайт Motor.es.

Кроссовер сохранил знакомый силуэт Фото: cochespias.net

Кроссовер Volkswagen T-Roc 2026 рассекретили во время рекламной фотосессии. Авто сохраняет знакомый силуэт, однако его дизайн более выразительный. У него широкая решетка радиатора, рельефные боковины и узкие фары, а фонари соединены диодной полосой.

Важно

Значительно дешевле Tesla Cybertruck: представлен первый электропикап Volkswagen (фото)

Салон Volkswagen T-Roc 2026 также рассекретили. Внутри установили более современный виртуальный щиток приборов и увеличенный 12,9-дюймовый центральный тачскрин.

На передней панели установлены два экрана Фото: Motor.es

Известно, что новый Volkswagen T-Roc сохранит 1,5-литровый бензиновый турбомотор на 150 сил с 48-вольтовой "мягкой" гибридной установкой и 2,0-литровый турбодизель. Должен остаться и заряженный Volkswagen T-Roc R мощностью более 300 сил.

В линейке VW T-Roc появятся новые гибридные версии Фото: cochespias.net

Кроме того, в линейке появятся 204-сильный плагин-гибрид и полностью новый последовательный гибрид. Кроссовер будет предлагаться с передним или полным приводом.

Между прочим, недавно Volkswagen презентовал дешевый аналог Jetta за $21 500.

Также Фокус рассказывал о возрожденном Mitsubishi Grandis, который стал кроссовером.