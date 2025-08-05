Новий Volkswagen T-Roc 2026 розсекретили до презентації (фото)

В інтернет потрапили фото Volkswagen T-Roc другого покоління. Кросовер стане виразнішим на вигляд і сучаснішим, а також вперше отримає гібридні версії.

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Новий Volkswagen T-Roc презентують до кінця серпня, а публіці вперше покажуть у вересні на автошоу IAA в Мюнхені. Продажі моделі стартують у 2026 році. Про це повідомляє сайт Motor.es.

Кросовер зберіг знайомий силует Фото: cochespias.net

Кросовер Volkswagen T-Roc 2026 розсекретили під час рекламної фотосесії. Авто зберігає знайомий силует, проте його дизайн більш виразний. У нього широка решітка радіатора, рельєфні боковини і вузькі фари, а ліхтарі з’єднані діодною смугою.

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Салон Volkswagen T-Roc 2026 також розсекретили. Усередині встановили сучасніший віртуальний щиток приладів та збільшений 12,9-дюймовий центральний тачскрін.

На передній панелі встановлено два екрани Фото: Motor.es

Відомо, що новий Volkswagen T-Roc збереже 1,5-літровий бензиновий турбомотор на 150 сил із 48-вольтною "м’якою" гібридною установкою та 2,0-літровий турбодизель. Повинен залишитися і заряджений Volkswagen T-Roc R потужністю понад 300 сил.

У лінійці VW T-Roc з'являться нові гібридні версії Фото: cochespias.net

Крім того, в лінійці з’являться 204-сильний плагін-гібрид та повністю новий послідовний гібрид. Кросовер пропонуватимуть із переднім або повним приводом.

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