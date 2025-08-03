Французький японець: Mitsubishi відродила знамениту сімейну модель у новому форматі (фото)

Mitsubishi Grandis повертається на ринок. Тепер це не мінівен, а недорогий сімейний кросовер із великим багажником та економічними гібридними установками потужністю до 160 сил.

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Новий Mitsubishi Grandis надходить у продаж на європейському ринку за ціною від 29 322 до 40 390 євро. Про це повідомляє сайт Motor.es.

Модель пропонують у гібридних версіях Фото: Mitsubishi

Кросовер Mitsubishi Grandis не є повністю новою моделлю – це брат-близнюк Renault Symbioz. У цьому немає нічого дивного, адже в рамках альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi спільно створено кілька моделей. Так, новий Mitsubishi Colt копіює Renault Clio, а ASX – Captur.

Від свого французького побратима новий Mitsubishi Grandis відрізняється дизайном передньої частини. Авто сягає 4,4 м завдовжки.

У салоні встановлено портретний тачскрін Фото: Mitsubishi

У салоні встановлено цифровий щиток приладів та 10,4-дюймовий портретний тачскрін. Задні сидіння мають горизонтальне регулювання: залежно від їх положення об’єм багажника становить 434-566 л.

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Базова комплектація Mitsubishi Grandis 2025 доволі багата – є безключовий доступ, клімат-контроль, круїз-контроль, камера, датчики світла та дощу, парктронік та набір систем безпеки. Дорожчий варіант додає камери кругового огляду та систему напівавтономного руху.

Від французького побратима Mitsubishi Grandis відрізняється дизайном передньої частини Фото: Mitsubishi

На вибір пропонують 1,3-літровий бензиновий турбомотор на 130 к. с. із "м’якою" гібридною установкою та 1,8-літровий гібрид потужністю 160 к. с. із витратою приблизно 4,5 л на 100 км.

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