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Авто

Французький японець: Mitsubishi відродила знамениту сімейну модель у новому форматі (фото)

Mitsubishi Grandis 2025
Відроджений Mitsubishi Grandis став кросовером | Фото: Mitsubishi

Mitsubishi Grandis повертається на ринок. Тепер це не мінівен, а недорогий сімейний кросовер із великим багажником та економічними гібридними установками потужністю до 160 сил.

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Новий Mitsubishi Grandis надходить у продаж на європейському ринку за ціною від 29 322 до 40 390 євро. Про це повідомляє сайт Motor.es.

Mitsubishi Grandis
Модель пропонують у гібридних версіях
Фото: Mitsubishi

Кросовер Mitsubishi Grandis не є повністю новою моделлю – це брат-близнюк Renault Symbioz. У цьому немає нічого дивного, адже в рамках альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi спільно створено кілька моделей. Так, новий Mitsubishi Colt копіює Renault Clio, а ASX – Captur.

Від свого французького побратима новий Mitsubishi Grandis відрізняється дизайном передньої частини. Авто сягає 4,4 м завдовжки.

салон Mitsubishi Grandis 2025
У салоні встановлено портретний тачскрін
Фото: Mitsubishi

У салоні встановлено цифровий щиток приладів та 10,4-дюймовий портретний тачскрін. Задні сидіння мають горизонтальне регулювання: залежно від їх положення об’єм багажника становить 434-566 л.

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Базова комплектація Mitsubishi Grandis 2025 доволі багата – є безключовий доступ, клімат-контроль, круїз-контроль, камера, датчики світла та дощу, парктронік та набір систем безпеки. Дорожчий варіант додає камери кругового огляду та систему напівавтономного руху.

Mitsubishi Grandis 2025
Від французького побратима Mitsubishi Grandis відрізняється дизайном передньої частини
Фото: Mitsubishi

На вибір пропонують 1,3-літровий бензиновий турбомотор на 130 к. с. із "м’якою" гібридною установкою та 1,8-літровий гібрид потужністю 160 к. с. із витратою приблизно 4,5 л на 100 км.

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