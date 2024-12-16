Представлено недорогий заряджений хетчбек Mitsubishi у ралійному стилі (фото)

Новий Mitsubishi Colt Performance отримав обвіс, 18-дюймові диски та яскраве забарвлення. Турбомотор хетчбека став потужнішим.

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У лінійці Mitsubishi Colt 2025 з’явиться заряджена версія Performance. Її презентували в Чехії та планують випустити лімітованою серією. Про це повідомляється на сайті японського автовиробника.

Авто отримало обвіс і 18-люймові диски Фото: Mitsubishi

Новий Mitsubishi Colt Performance створили в чеському представництві компанії. Хетчбек дещо занизили, встановили обвіс та 18-дюймові легкосплавні диски OZ Racing Superturismo GT із низькопрофільною гумою.

Крім того, автомобіль вирізняється оригінальним червоно-чорно-білим забарвленням у дусі ралійних Mitsubishi 90-х та 2000-х років.

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Салон Mitsubishi Colt Performance не показали, зате розкрили подробиці його силового агрегату. 1,0-літровий бензиновий турбомотор доопрацювали: його потужність збільшили з 101 до 129 к. с, а піковий крутний момент — зі 160 до 222 Н∙м.

Потужність турбомотора збільшили до 129 сил Фото: Mitsubishi

На перший погляд, це не вражає, проте Mitsubishi Colt Performance важить лише 1097 кг. Заряджений хетчбек пропонують виключно з 6-ступінчастою механічною КПП.

Раніше стало відомо, що Mitsubishi готують електрокросовер із запасом ходу понад 600 км.

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