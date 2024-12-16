Представлен недорогой заряженный хэтчбек Mitsubishi в раллийном стиле (фото)
Новый Mitsubishi Colt Performance получил обвес, 18-дюймовые диски и яркую окраску. Турбомотор хэтчбека стал мощнее.
В линейке Mitsubishi Colt 2025 появится заряженная версия Performance. Ее презентовали в Чехии и планируют выпустить лимитированной серией. Об этом сообщается на сайте японского автопроизводителя.
Новый Mitsubishi Colt Performance создали в чешском представительстве компании. Хэтчбек несколько занизили, установили обвес и 18-дюймовые легкосплавные диски OZ Racing Superturismo GT с низкопрофильной резиной.
Кроме того, автомобиль отличается оригинальной красно-черно-белой окраской в духе раллийных Mitsubishi 90-х и 2000-х годов.Важно
Салон Mitsubishi Colt Performance не показали, зато раскрыли подробности его силового агрегата. 1,0-литровый бензиновый турбомотор доработали: его мощность увеличили со 101 до 129 л. с, а пиковый крутящий момент — со 160 до 222 Н∙м.
На первый взгляд, это не впечатляет, однако Mitsubishi Colt Performance весит всего 1097 кг. Заряженный хэтчбек предлагают исключительно с 6-ступенчатой механической КПП.
Ранее стало известно, что Mitsubishi готовят электрокроссовер с запасом хода более 600 км.
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