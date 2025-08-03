Французский японец: Mitsubishi возродила знаменитую семейную модель в новом формате (фото)

Mitsubishi Grandis возвращается на рынок. Теперь это не минивэн, а недорогой семейный кроссовер с большим багажником и экономичными гибридными установками мощностью до 160 сил.

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Новый Mitsubishi Grandis поступает в продажу на европейском рынке по цене от 29 322 до 40 390 евро. Об этом сообщает сайт Motor.es.

Модель предлагают в гибридных версиях Фото: Mitsubishi

Кроссовер Mitsubishi Grandis не является полностью новой моделью — это брат-близнец Renault Symbioz. В этом нет ничего удивительного, ведь в рамках альянса Renault-Nissan-Mitsubishi совместно создано несколько моделей. Так, новый Mitsubishi Colt копирует Renault Clio, а ASX — Captur.

От своего французского собрата новый Mitsubishi Grandis отличается дизайном передней части. Авто достигает 4,4 м в длину.

В салоне установлен портретный тачскрин Фото: Mitsubishi

В салоне установлен цифровой щиток приборов и 10,4-дюймовый портретный тачскрин. Задние сиденья имеют горизонтальную регулировку: в зависимости от их положения объем багажника составляет 434-566 л.

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Базовая комплектация Mitsubishi Grandis 2025 довольно богатая — есть бесключевой доступ, климат-контроль, круиз-контроль, камера, датчики света и дождя, парктроник и набор систем безопасности. Более дорогой вариант добавляет камеры кругового обзора и систему полуавтономного движения.

От французского собрата Mitsubishi Grandis отличается дизайном передней части Фото: Mitsubishi

На выбор предлагают 1,3-литровый бензиновый турбомотор на 130 л. с. с "мягкой" гибридной установкой и 1,8-литровый гибрид мощностью 160 л. с. с расходом примерно 4,5 л на 100 км.

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