Французский японец: Mitsubishi возродила знаменитую семейную модель в новом формате (фото)
Mitsubishi Grandis возвращается на рынок. Теперь это не минивэн, а недорогой семейный кроссовер с большим багажником и экономичными гибридными установками мощностью до 160 сил.
Новый Mitsubishi Grandis поступает в продажу на европейском рынке по цене от 29 322 до 40 390 евро. Об этом сообщает сайт Motor.es.
Кроссовер Mitsubishi Grandis не является полностью новой моделью — это брат-близнец Renault Symbioz. В этом нет ничего удивительного, ведь в рамках альянса Renault-Nissan-Mitsubishi совместно создано несколько моделей. Так, новый Mitsubishi Colt копирует Renault Clio, а ASX — Captur.
От своего французского собрата новый Mitsubishi Grandis отличается дизайном передней части. Авто достигает 4,4 м в длину.
В салоне установлен цифровой щиток приборов и 10,4-дюймовый портретный тачскрин. Задние сиденья имеют горизонтальную регулировку: в зависимости от их положения объем багажника составляет 434-566 л.
Базовая комплектация Mitsubishi Grandis 2025 довольно богатая — есть бесключевой доступ, климат-контроль, круиз-контроль, камера, датчики света и дождя, парктроник и набор систем безопасности. Более дорогой вариант добавляет камеры кругового обзора и систему полуавтономного движения.
На выбор предлагают 1,3-литровый бензиновый турбомотор на 130 л. с. с "мягкой" гибридной установкой и 1,8-литровый гибрид мощностью 160 л. с. с расходом примерно 4,5 л на 100 км.
Ранее Фокус рассказывал о новом Mitsubishi Pajero Sport, который станет современнее и мощнее.
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