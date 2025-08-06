Найдорожчий Volkswagen знімуть із виробництва: відома причина

Volkswagen Touareg може покинути ринок найближчим часом. Нове покоління преміального кросовера наразі не планується.

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Кросовер Volkswagen Touareg можуть зняти з виробництва вже у 2026 році. Про це повідомляє британське видання Autocar, посилаючись на свої джерела в концерні Volkswagen.

Volkswagen Touareg випускають із 2002 року Фото: Volkswagen

Таке рішення мотивують зміною пріоритетів Volkswagen і відмовою від дорогих преміальних моделей. Частково заміною VW Touareg буде новий Volkswagen Tayron, який не набагато менший, проте дешевший, просторіший та доступний у семимісному виконанні.

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Як відомо, із 2017 року кросовер Volkswagen Touareg не продають у Північній Америці, де його вже замінила більша сімейна модель Atlas.

Як відомо, перший кросовер Volkswagen Touareg презентували в 2002 році, як і його побратима Porsche Cayenne. Разом із седаном VW Phaeton він позначив прихід німецького бренду в преміальний сегмент. У різні роки в лінійці Volkswagen Touareg були версії з двигунами V8, V10 та навіть W12.

Нинішнє, третє, покоління Volkswagen Touareg випускається із 2018 року і наразі доступне в бензинових, дизельних і гібридних модифікаціях потужністю до 462 к. с. Зараз це найдорожчий Volkswagen.

Між іншим, нещодавно на ринок вийшов найбільший кросовер Volkswagen, який здивував низькою ціною.

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