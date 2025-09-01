Дешевший за VW ID.4: доступний електрокросовер Volkswagen показали до презентації (фото)

Опубліковано перші зображення нового Volkswagen ID.2 X. Нова модель стане найдешевшим електрокросовером німецької марки.

Передсерійний електромобіль Volkswagen ID.2 X презентують 7 вересня на автошоу IAA в Мюнхені. Його продажі стартують у 2027 році за ціною менш ніж 30 000 євро. Рендери Volkswagen ID.2 X з’явилися на сторінці німецького автовиробника в Instagram.

Новий електрокросовер завдовжки 4,1 м буде молодшим братом Volkswagen ID.4 та близьким родичем Skoda Epiq. Саме в останнього запозичать платформу МЕВ+ та силові установки. Дві моделі випускатимуть на одному підприємстві в іспанському місті Памплона.

Запас ходу електрокросовера становить 400-450 км Фото: Volkswagen

Судячи з рендерів, новий Volkswagen ID.2 X має високий капот, розширені колісні арки та масивні бампери. У нього тоненькі фари, а ліхтарі з’єднані світлодіодною смугою.

Очікується, що електромобіль Volkswagen ID.2 X запропонують у передньопривідному виконанні зі 170-сильною установкою. На вибір запропонують акумуляторні батареї ємністю 38 та 56 кВт∙год, а запас ходу складе приблизно 400-450 км. Авто підтримуватиме швидку зарядку потужністю 125 кВт.

