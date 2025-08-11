Volkswagen виводить на ринок аналог Tiguan за втричі нижчою ціною (фото)

Новий кросовер Jetta VS8 надходить у продаж. Доступна сімейна модель від Volkswagen непогано оснащена і отримала 150-сильний турбомотор.

Related video

Кросовер Jetta VS8 почали випускати Китаї на підприємстві FAW-VW і там він уже доступний за ціною від 99 900 до 114 000 юанів ($14 000 – 15 800). Про це повідомляє сайт Autohome.

Під брендом Jetta виробляють бюджетні версії моделей Volkswagen. VS8 став новим флагманом у його лінійці, причому на відміну від молодших братів, він не копією якогось конкретного Volkswagen.

Авто оснащене 150-сильним турбомотором Фото: FAW

В основі Jetta VS8 лежить платформа MQB Evo, яку використовує, зокрема, втричі дорожчий кросовер Volkswagen Tiguan. Дві моделі схожі за розмірами, проте абсолютно різні зовні. Китайський кросовер має високий капот і вигнуту віконну лінію. Його безрамкова решітка радіатора поєднується зі стріловидними фарами.

Важливо

Дешева альтернатива Touareg: новий кросовер Volkswagen показали на перших фото

Габарити Jetta VS8 2025:

довжина – 4629 мм;

ширина – 1851 мм;

висота – 1624 мм;

колісна база – 2731 мм.

У салоні бюджетної моделі встановили цифровий щиток приладів та великий 14,6-дюймовий тачскрін. Для кросовера пропонують панорамний дах, клімат-контроль, парктронік, камеру та електропривід водійського крісла.

На передній панелі встановлено два екрани Фото: FAW

Новий Volkswagen Jetta VS8 оснащений 1,4-літровою бензиновою турбочетвіркою потужністю 150 к. с. Можна обрати 5-ступінчасту механічну або 6-ступінчасту автоматичну КПП, а от привід може бути лише переднім.

Між іншим, на ринок вийшов і найбільший кросовер Volkswagen, який виявився недорогим.

Також Фокус повідомляв, що розсекретили новий Volkswagen T-Roc другого покоління.