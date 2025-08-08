Дешева альтернатива Touareg: новий кросовер Volkswagen показали на перших фото

Опубліковано перші фото Volkswagen Tavendor 2026. Доступний сімейний кросовер вирізняється нестандартним дизайном та отримав потужний турбомотор.

Недорогий кросовер Volkswagen Tavendor пройде оновлення та дебютує восени в Китаї. Вартість моделі складе від 269 900 до 299 900 юанів ($37 500 – 41 750). Про це повідомляє сайт Autohome.

П’ятимісний Volkswagen Tavendor – дешевша альтернатива VW Touareg. Кросовер більший за преміального побратима і просторіший усередині.

Volkswagen Tavendor отримає потужніший 272-сильний турбомотор Фото: autohome.com.cn

Новий Volkswagen Tavendor 2026 вирізняється від минулорічної моделі зміненою передньою частиною із вужчою решіткою радіатора та тоншими фарами. Ззаду оновили ліхтарі. В основі авто лежить подовжена платформа MQB Evo від VW Tiguan та Tayron.

Розміри Volkswagen Tavendor 2026:

довжина – 5007 мм;

ширина – 2015 мм;

висота – 1763 мм;

колісна база – 2980 мм.

На шпигунських фото немає салону Volkswagen Tavendor. Очікується, що кросовер отримає третій дисплей на передній панелі, призначений для пасажира.

Новий кросовер Volkswagen Tavendor збереже 2,0-літровий бензиновий турбомотор, проте його потужність збільшать із 220 до 272 к. с. Максимальна швидкість обмежена на 200 км/год. Модель оснащена 7-ступінчастим роботом DSG і повним приводом.

