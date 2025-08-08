Секретного доступного конкурента Toyota Camry от Nissan показали до премьеры (фото)

В интернет попали первые фото Nissan N6. Доступный семейный седан D-класса получит экономичную гибридную установку и бросит вызов Toyota Camry.

Related video

Новый Nissan N6 представят до конца года и будут выпускать в Китае на совместном предприятии с Dongfeng. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Большинство подробностей новинки пока держат в секрете. Седан Nissan N6 станет преемником Altima и несколько более дешевой альтернативой Toyota Camry, ведь эти модели D-класса похожи по своим размерам.

Авто получит 211-сильную плагин-гибридную установку Фото: carscoops.com

Габариты Nissan N6 2026:

длина — 4835 мм;

ширина — 1885 мм;

высота — 1491 мм;

колесная база — 2815 мм.

Внешне седан очень напоминает электромобиль Nissan N7. Это модели разных классов и на разных платформах, однако обе они отличаются обтекаемым дизайном с изогнутой крышей, выдвижными дверными ручками, тоненькими диодными фарами и фонарями.

Важно

Для украинских дорог: Nissan создал внедорожную семейную модель за $19 500 (фото)

Салон Nissan N6 2026 не показали: ожидается, что на передней панели установят два больших экрана.

Зато частично раскрыли подробности его плагин-гибридной установки. Новый Nissan N6 получит 1,5-литровую бензиновую четверку и электромотор, которые суммарно развивают 211 л. с. Известно, что седан будет иметь немалый запас хода на электротяге.

Ранее Фокус рассказывал о мощном гибриде Nissan Qashqai с расходом топлива 4,5 л на 100 км.

Также мы писали, что General Motors возродили дешевый седан, который продавался в Украине.