Для украинских дорог: Nissan создал внедорожную семейную модель за $19 500 (фото)

Линейку Nissan Caravan 2025 пополнила новая модификация Sotoasobi. Классический минивэн подготовили к бездорожью.

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Новый Nissan Caravan Sotoasobi поступает в продажу в Японии по цене от 2,9 миллиона иен ($19 500). О нем рассказали на официальном сайте автопроизводителя.

Минивэн получил расширители арок Фото: Nissan

Минивэн Nissan Caravan с пакетом Sotoasobi узнается по пластиковым расширителям арок и особым колесным дискам. Кроме того, переднюю часть авто оклеили матовой пленкой, которая защищает от повреждений.

В салоне установили увеличенный тачскрин Фото: Nissan

В салоне Nissan Caravan 2025 установили более комфортные передние сиденья. Кроме того, автомобиль получил увеличенный 9-дюймовый тачскрин и адаптивный круиз-контроль.

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Новый Nissan Caravan Sotoasobi предлагается с 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 130 л. с. и 2,5-литровым 132-сильным турбодизелем. Обе модификации получили 7-ступенчатую автоматическую КПП, а привод может быть передним или полным.

Nissan Caravan получил новые передние кресла Фото: Nissan

Позже пакет Sotoasobi получит и автодом Nissan Caravan MyRoom. Такой вариант будет фактически вдвое дороже — 5,8 миллиона иен или 39 200 долларов.

Кстати, ранее дебютировал заряженный внедорожник Nissan мощностью почти 500 сил.

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